Финансовые отчеты Трампа показывают, что он заработал миллионы на лицензионных сделках и дорогостоящих гражданских решениях

Раскрытие, которое составило более 250 страниц, предоставляет окно в широкие финансы президента, включая все, от его бизнеса в недвижимости до его инвестиций, доходов и долгов. Выпуск от Федеральной избирательной комиссии является первым публичным обновлением его финансов за год.

Документы напоминают о бизнес-интересах Трампа по всему миру – от десятков зарегистрированных товарных знаков в Китае до тех, что находятся в Саудовской Аравии, Иране, Украине и Израиле, среди многих других. Он также раскрывает подробности о том, как президент хранит свое состояние, от миллионов долларов в криптовалюте до шестизначных инвестиций в золотые слитки.

Трамп традиционно отказывался раскрывать свои налоговые декларации, как это делают кандидаты от основных партий, и финансовые отчеты дают неполную картину, поскольку заявители обязаны раскрывать доходы и активы в широких диапазонах.

CNN обратилась к кампании Трампа за комментариями.

Финансовая отчетность указывает на обязательства более чем в 50 миллионов долларов, которые Трамп должен Э. Жан Карролл и генеральному прокурору Нью-Йорка. Эти обязательства описаны как «судебные разбирательства; приостановлены в ожидании апелляции; застрахованы». Судья Нью-Йорка приговорил Трампа к выплате 454 миллионов долларов в феврале в гражданском деле о мошенничестве, в то время как федеральное жюри присудило Карролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за клевету в январе. Трамп внес залог за оба решения, пока они обжалуются.

Между тем, крупнейшая часть чистой стоимости Трампа, по крайней мере на бумаге, – это его доля в компании Trump Media & Technology Group, материнской компании социальной сети Truth Social, согласно исследованию Forbes. В отчетности Трамп указал, что владеет почти 115 миллионами акций обыкновенных акций компании, что при текущей цене в 23,57 доллара составило бы около 2,7 миллиарда долларов. Отчетность отмечает, что Трамп согласился на период блокировки, запрещающий ему продавать акции в течение шести месяцев после того, как компания стала публичной в марте 2024 года.

Трамп указал, что заработал более 12 миллионов долларов через лицензионные и роялти-сделки от двух LLC, которые он владеет, в том числе около 7,2 миллиона долларов в рамках «лицензионного соглашения с NFT INT, LLC», компании, продающей цифровые NFT «карты для торговли» с участием бывшего президента. Эта сумма выросла по сравнению с примерно 300 000 долларов, которые он указал, что получил в рамках этого соглашения в предыдущем отчете, поданном год назад.

Трамп указал, что заработал более 5 миллионов долларов через CIC Ventures LLC, в основном в виде роялти за книги «Письма Трампу» и «Наш путь вместе». Он также указал, что заработал 300 000 долларов от «Библии Гринвуда», проекта, связанного с певцом Ли Гринуэй.

Отчеты не сообщают о доходах от линии обуви Trump Sneakers, которую он начал продвигать в феврале, и которая также связана с CIC Ventures LLC.

Трамп владеет криптовалютой эфириум на сумму от 1 до 5 миллионов долларов, согласно документам. Неясно, увеличил ли он свою прошлую позицию в криптовалюте или рост цены эфириума отразился на его стоимости. Но его продолжающаяся позиция в цифровых деньгах совпадает с обещанием Трампа ввести волну про-криптовалютных политик, если он будет избран, и с планами его семейного бизнеса войти в эту отрасль.

«Я действительно влюбился в Крипту», – недавно написал его сын Эрик Трамп, который сейчас возглавляет Trump Organization, в Twitter.

Одним из крупнейших источников дохода Трампа была выручка от его клуба Mar-a-Lago в Палм-Бич, Флорида. Он указал, что заработал около 57 миллионов долларов от клуба, что меньше примерно 65 миллионов долларов, указанных в предыдущем отчете.

Трамп указал, что расторг десятки бизнес-субъектов в 2023 году, в том числе три компании, связанные с Китаем – THC China Development LLC, THC China Technical Services LLC и THC China Technical Services Manager Corp. По данным New York Times от 2020 года, они, похоже, связаны с недвижимостью, которую Трамп изучал в стране, прежде чем стать президентом. В отчетности указано, что он все еще владеет десятками товарных знаков в Китае.

Документы показывают, что Трамп погасил кредит в октябре 2023 года в Deutsche Bank между 25 миллионами и 50 миллионами долларов за ипотеку на свой отель Trump International Hotel в Чикаго. В том же месяце начался гражданский судебный процесс против бывшего президента, в котором судья установил, что Трамп завышал стоимость своих активов в финансовых отчетах, чтобы получить более выгодные ставки по займам от Deutsche Bank и других.

В отчетах также указан доход бывшей первой леди Мелании Трамп. Она получила 237 500 долларов за выступление на мероприятии Log Cabin Republicans в апреле этого года в Палм-Бич, Флорида. Ранее CNN сообщала, что Трамп присутствовал на благотворительном мероприятии консервативной ЛГБТ-группы, которое проходило в Mar-a-Lago.

Она также заработала более 330 000 долларов за лицензионное соглашение на продажу цифровых карт или NFT. Она начала выпускать цифровые продукты в 2021 году, после того как ее муж покинул Белый дом. Недавно выпущенные продукты включали коллекцию 1776 и одну с изображением ее лица в честь Месяца истории женщин.

В апреле Белый дом обнародовал налоговые декларации вице-президента Камалы Харрис и второго джентльмена Дага Эмхофа, показав, что пара заработала 450 299 долларов в 2023 году. Ее последний финансовый отчет, от мая, составляет всего 16 страниц.

В апреле, после того как Байден обнародовал свои налоговые декларации, представительница кампании Трампа Каролин Ливитт заявила, что Трамп «раскрыл больше информации о своих личных финансах перед американской общественностью, чем любой другой кандидат в истории», добавив, что его налоги были «незаконно утечки» в New York Times, а его бизнес стал жертвой гражданского дела.

В декабре 2022 года демократы в Конгрессе обнародовали шесть лет federal tax returns Трампа.

Эта история была обновлена с дополнительным освещением.

Корреспондент CNN Кейтлин Поланц также принимала участие в создании этой статьи.

Финансовое раскрытие также подчеркивает участие Трампа в политике через его долю владения Trump Media & Technology Group и его лицензионные соглашения, такие как то с NFT INT, LLC.

Несмотря на его последовательное отказы releasing his tax returns, финансовые отчеты показывают значительные финансовые обязательства, в том числе обязательства более чем в $50 миллионов, и доходы из различных источников, включая его клуб Mar-a-Lago и лицензионные соглашения.

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