Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Финансовые отчеты Трампа показывают, что он заработал миллионы на лицензионных сделках и дорогостоящих гражданских решениях

Оглащенные 30 марта документы о финансах Дональда Трампа показывают, что он заработал миллионы долларов с помощью лицензионных соглашений и роялти за книги, используя свою известность, а также подвергся значительным гражданским судебным решениям в Нью-Йорке.

 and  James Williams
Время чтения 4 минут
Кандидат на пост президента-республиканец бывший президент Дональд Трамп проводит пресс-конференцию...
Кандидат на пост президента-республиканец бывший президент Дональд Трамп проводит пресс-конференцию возле гольф-клуба Trump National Golf Club Bedminster в Бедминстере, Нью-Джерси, 15 августа 2024 года

Финансовые отчеты Трампа показывают, что он заработал миллионы на лицензионных сделках и дорогостоящих гражданских решениях

Раскрытие, которое составило более 250 страниц, предоставляет окно в широкие финансы президента, включая все, от его бизнеса в недвижимости до его инвестиций, доходов и долгов. Выпуск от Федеральной избирательной комиссии является первым публичным обновлением его финансов за год.

Документы напоминают о бизнес-интересах Трампа по всему миру – от десятков зарегистрированных товарных знаков в Китае до тех, что находятся в Саудовской Аравии, Иране, Украине и Израиле, среди многих других. Он также раскрывает подробности о том, как президент хранит свое состояние, от миллионов долларов в криптовалюте до шестизначных инвестиций в золотые слитки.

Трамп традиционно отказывался раскрывать свои налоговые декларации, как это делают кандидаты от основных партий, и финансовые отчеты дают неполную картину, поскольку заявители обязаны раскрывать доходы и активы в широких диапазонах.

CNN обратилась к кампании Трампа за комментариями.

Финансовая отчетность указывает на обязательства более чем в 50 миллионов долларов, которые Трамп должен Э. Жан Карролл и генеральному прокурору Нью-Йорка. Эти обязательства описаны как «судебные разбирательства; приостановлены в ожидании апелляции; застрахованы». Судья Нью-Йорка приговорил Трампа к выплате 454 миллионов долларов в феврале в гражданском деле о мошенничестве, в то время как федеральное жюри присудило Карролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за клевету в январе. Трамп внес залог за оба решения, пока они обжалуются.

Между тем, крупнейшая часть чистой стоимости Трампа, по крайней мере на бумаге, – это его доля в компании Trump Media & Technology Group, материнской компании социальной сети Truth Social, согласно исследованию Forbes. В отчетности Трамп указал, что владеет почти 115 миллионами акций обыкновенных акций компании, что при текущей цене в 23,57 доллара составило бы около 2,7 миллиарда долларов. Отчетность отмечает, что Трамп согласился на период блокировки, запрещающий ему продавать акции в течение шести месяцев после того, как компания стала публичной в марте 2024 года.

Трамп указал, что заработал более 12 миллионов долларов через лицензионные и роялти-сделки от двух LLC, которые он владеет, в том числе около 7,2 миллиона долларов в рамках «лицензионного соглашения с NFT INT, LLC», компании, продающей цифровые NFT «карты для торговли» с участием бывшего президента. Эта сумма выросла по сравнению с примерно 300 000 долларов, которые он указал, что получил в рамках этого соглашения в предыдущем отчете, поданном год назад.

Трамп указал, что заработал более 5 миллионов долларов через CIC Ventures LLC, в основном в виде роялти за книги «Письма Трампу» и «Наш путь вместе». Он также указал, что заработал 300 000 долларов от «Библии Гринвуда», проекта, связанного с певцом Ли Гринуэй.

Отчеты не сообщают о доходах от линии обуви Trump Sneakers, которую он начал продвигать в феврале, и которая также связана с CIC Ventures LLC.

Трамп владеет криптовалютой эфириум на сумму от 1 до 5 миллионов долларов, согласно документам. Неясно, увеличил ли он свою прошлую позицию в криптовалюте или рост цены эфириума отразился на его стоимости. Но его продолжающаяся позиция в цифровых деньгах совпадает с обещанием Трампа ввести волну про-криптовалютных политик, если он будет избран, и с планами его семейного бизнеса войти в эту отрасль.

«Я действительно влюбился в Крипту», – недавно написал его сын Эрик Трамп, который сейчас возглавляет Trump Organization, в Twitter.

Одним из крупнейших источников дохода Трампа была выручка от его клуба Mar-a-Lago в Палм-Бич, Флорида. Он указал, что заработал около 57 миллионов долларов от клуба, что меньше примерно 65 миллионов долларов, указанных в предыдущем отчете.

Трамп указал, что расторг десятки бизнес-субъектов в 2023 году, в том числе три компании, связанные с Китаем – THC China Development LLC, THC China Technical Services LLC и THC China Technical Services Manager Corp. По данным New York Times от 2020 года, они, похоже, связаны с недвижимостью, которую Трамп изучал в стране, прежде чем стать президентом. В отчетности указано, что он все еще владеет десятками товарных знаков в Китае.

Документы показывают, что Трамп погасил кредит в октябре 2023 года в Deutsche Bank между 25 миллионами и 50 миллионами долларов за ипотеку на свой отель Trump International Hotel в Чикаго. В том же месяце начался гражданский судебный процесс против бывшего президента, в котором судья установил, что Трамп завышал стоимость своих активов в финансовых отчетах, чтобы получить более выгодные ставки по займам от Deutsche Bank и других.

В отчетах также указан доход бывшей первой леди Мелании Трамп. Она получила 237 500 долларов за выступление на мероприятии Log Cabin Republicans в апреле этого года в Палм-Бич, Флорида. Ранее CNN сообщала, что Трамп присутствовал на благотворительном мероприятии консервативной ЛГБТ-группы, которое проходило в Mar-a-Lago.

Она также заработала более 330 000 долларов за лицензионное соглашение на продажу цифровых карт или NFT. Она начала выпускать цифровые продукты в 2021 году, после того как ее муж покинул Белый дом. Недавно выпущенные продукты включали коллекцию 1776 и одну с изображением ее лица в честь Месяца истории женщин.

В апреле Белый дом обнародовал налоговые декларации вице-президента Камалы Харрис и второго джентльмена Дага Эмхофа, показав, что пара заработала 450 299 долларов в 2023 году. Ее последний финансовый отчет, от мая, составляет всего 16 страниц.

В апреле, после того как Байден обнародовал свои налоговые декларации, представительница кампании Трампа Каролин Ливитт заявила, что Трамп «раскрыл больше информации о своих личных финансах перед американской общественностью, чем любой другой кандидат в истории», добавив, что его налоги были «незаконно утечки» в New York Times, а его бизнес стал жертвой гражданского дела.

В декабре 2022 года демократы в Конгрессе обнародовали шесть лет federal tax returns Трампа.

Эта история была обновлена с дополнительным освещением.

Корреспондент CNN Кейтлин Поланц также принимала участие в создании этой статьи.

Финансовое раскрытие также подчеркивает участие Трампа в политике через его долю владения Trump Media & Technology Group и его лицензионные соглашения, такие как то с NFT INT, LLC.

Несмотря на его последовательное отказы releasing his tax returns, финансовые отчеты показывают значительные финансовые обязательства, в том числе обязательства более чем в $50 миллионов, и доходы из различных источников, включая его клуб Mar-a-Lago и лицензионные соглашения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Разоблачение деталей этого
Политика

Губернатор Нью-Джерси объявил о намерении назначить своего прежнего главного помощника заместителем Менендеса в Сенате.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи в пятницу объявил о своем решении назначить Джорджа Хелми, своего бывшего главного советника, в Сенат США. Это назначение является заменой демократического сенатора Боба Менендеса, который покинет свой пост на следующей неделе после осуждения по обвинению в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде
Политика

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде AutoScout24, ведущая европейская платформа объявлений о продаже автомобилей, расширяет свою аудиторию, приобретая Trader Corporation, лидера онлайн-рынка автомобилей в Канаде. AutoScout24 покупает оператора AutoTrader.ca и AutoHebdo.net у частной инвестиционной компании Thoma Bravo, как объявили компании. Комбинированные англоязычные и французские порталы привлекают около 26

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.
Политика

Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.

После двух дней переговоров в Катаре посредники расходятся. Запланирована встреча в Каире до конца следующей недели, чтобы закрыть последние пробелы на пути к соглашению.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
ADAC ожидает полного прохождения автомагистралей в Германии к выходным
Политика

ADAC ожидает полного прохождения автомагистралей в Германии к выходным

ADAC ожидает полного прохождения автомагистралей в Германии к выходным На выходные ожидается оживленное движение на немецких автомагистралях, согласно оценкам ADAC. Путешественников ждут пробки и возможные задержки, сообщил представитель организации. В августе дороги всегда загружены, так как многие федеральные земли находятся в летних отпусках или подходят к их окончанию. По пути

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Отец и сын организуют американский пирог.
Общество

Отец и сын организуют американский пирог.

Награждение Эмми в 2024 году ожидается под руководством настоящего отец-сыновья дуэта. Предыдущие победители, комики Евгений и Дэн Леви из Канады, предстоит возглавить мероприятие.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
После инцидента, направленного на главного воспитателя детского сада, правоохранительные органы и...
Федеральные земли Германии

Проверка угрожающих сообщений, направленных к главной фигуре больницы

В результате угрозы убийства в отношении сотрудника города полиция и обвинительный отдел провели расследование.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Разоблачение деталей этого
Политика

Губернатор Нью-Джерси объявил о намерении назначить своего прежнего главного помощника заместителем Менендеса в Сенате.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи в пятницу объявил о своем решении назначить Джорджа Хелми, своего бывшего главного советника, в Сенат США. Это назначение является заменой демократического сенатора Боба Менендеса, который покинет свой пост на следующей неделе после осуждения по обвинению в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
За три дня с пятницы по воскресенье на фестивале Highfield Festival выступят около 50 артистов...
Федеральные земли Германии

Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда

- Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда Серенитый озеро Штормталь в Лейпциге открывает фестиваль Highfield Rock and Pop Soiree под безоблачным небом и жарой до 30°C. До воскресенья - три дня безудержного веселья, где можно насладиться любимыми музыкантами, повеселиться и отдохнуть у озера. В этом году запланировано

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно