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Финансовые аналитические организации выпускают предупреждения о индивидуальной финансовой помощи для Volkswagen

 and  James Williams
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Финансовые исследовательские организации советуют воздерживаться от специфических мер поддержки...
Финансовые исследовательские организации советуют воздерживаться от специфических мер поддержки Volkswagen.

Финансовые аналитические организации выпускают предупреждения о индивидуальной финансовой помощи для Volkswagen

Верхние экономические исследовательские институты страны предупреждают против специальных вмешательств в отношении VW и всего автомобильного сектора Германии. По словам Штефана Коотса из Института мировой экономики в Киле (IfW Kiel), ответ не может состоять в "спасении конкретных компаний или даже целых секторов за счет новых пакетов помощи или субсидий", как он заявил в Берлине в четверг. В том же духе, Оливер Холтемоеллер из Института экономических исследований Лейбница в Гале (IWH) предложил позволить естественному преобразованию произойти.

Предложения о решениях, такие как стимул утилизации, являются "финансово неразумными", сказал Коотс. "Это означало бы избавляться от существующих товаров, чтобы заменить их", - argued он. Вместо этого необходимы всеобъемлющие политические реформы.

Эксперты осудили помощь отдельным компаниям или местностям в целом. "Всегда есть риск, что компании, получающие наибольшее внимание, окажутся в выигрыше", - предостерег Холтемоеллер. "Остальные понесут бремя в виде более высоких налогов, которые в конечном итоге станут необходимыми".

Он также подчеркнул, что в целом рынок труда находится в "здоровом" состоянии. Настоящая проблема для немецких компаний - это нехватка квалифицированных рабочих, сказал Холтемоеллер. "Преобразование подразумевает, что условия труда изменятся", - добавил Коотс. Массовые увольнения из-за закрытия заводов - это печально, но правительство должно поддерживать тех, кто пострадал, "но не в первую очередь акционеров" компании.

Особенно автомобильная промышленность Германии и ее ключевой представитель в стране, Volkswagen, сталкиваются с трудностями. Падающие продажи, в частности электромобилей, и высокие затраты на разработку электромобилей создают проблемы для отрасли. В VW рассматриваются увольнения и закрытие заводов.

Эксперты выступают против специальных вмешательств из-за риска отдавать предпочтение определенным компаниям или местностям, предлагая вместо этого естественное преобразование или структурные изменения. Это структурное изменение подразумевает, что условия труда изменятся, и правительство должно в первую очередь поддерживать пострадавших лиц, а не акционеров.

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