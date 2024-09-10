Финансовый инвестор из Великобритании покупает влиятельную политическую газету.

Богатый финансист Пол Маршалл потратил 100 миллионов фунтов стерлингов на приобретение уважаемого британского журнала "Спектэйтор", как сообщают соответствующие деловые круги. Известный как один из старейших политических изданий в мире, Маршалл, который уже владеет британской телестанцией GB News, запущенной три года назад как правое альтернативное СМИ, подобное американскому Fox News, также имеет консервативную дискуссионную платформу "Unherd". Выразив свой энтузиазм по поводу сделки, Маршалл, долгие годы читавший "Спектэйтор", заявил, что его компания Old Queen Street планирует исправить прошлые неудачи издания.

Британское правительство помешало консорциуму, финансируемому Объединенными Арабскими Эмиратами, приобрести медиагруппу Telegraph Media Group, в которую входят "Спектэйтор", "Дейли Телеграф" и "Санди Телеграф", все симпатизирующие Консервативной партии в Великобритании. Представители британского правительства пообещали принять закон, запрещающий иностранным государствам владеть британскими газетами и журналами. На данный момент "Дейли Телеграф" и "Санди Телеграф" все еще доступны для продажи.

Лондонский "Спектэйтор", основанный в 1828 году, имеет честь иметь среди своих бывших редакторов бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Несмотря на неудачную попытку консорциума, финансируемого Объединенными Арабскими Эмиратами, приобрести медиагруппу Telegraph Media Group, в которую входит "Спектэйтор", Великобритания продолжает придерживаться строгих правил в отношении иностранной собственности на британские газеты и журналы. С "Спектэйтором" теперь под контролем Пола Маршалла, одно из самых влиятельных британских изданий готово к возможным переменам, так как Маршалл, владелец британской телестанции GB News, проявляет склонность к право-консервативной дискуссии.

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