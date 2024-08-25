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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Филиппинские и китайские корабли столкнулись с несчастным случаем.

 and  Elizabeth Wells
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Филиппинские и китайские корабли столкнулись с несчастным случаем.

Несмотря на соглашение между Китаем и Филиппинами о снижении tensions в Южно-Китайском море, произошло более серьезное инцидент. Визуальные доказательства свидетельствуют о столкновении двух судов в этом спорном районе.

В непрекращающемся территориальном споре между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море произошло еще одно столкновение судов. Сообщается, что китайская береговая охрана якобы применила "контрмеры" против якобы вторжения филиппинского судна. Инцидент якобы произошел недалеко от оспариваемых островов Спратли.

Видео от филиппинского журналиста показывает столкновение китайского патрульного судна и филиппинского патрульного корабля в море. Экипажи обоих судов зафиксировали инцидент, и, судя по всему, серьезных повреждений нет.

Только неделю назад комитет правительства Филиппин в Маниле обвинил Китай в "незаконных и агрессивных маневрах" после того, как два филиппинских снабженческих судна столкнулись с двумя китайскими судами подряд.

Столкновения во время снабжения

В споре об этом регионе Филиппины и Китай в июле согласились предотвратить дальнейшие столкновения. Это было связано с напряженной обстановкой вокруг Второго Томасского рифа, где филиппинские войска находятся на застрявшем в 1999 году корабле "BRP Sierra Madre". В последнее время произошли многочисленные стычки во время снабжения этого корабля.

Китай претендует почти на всю Южно-Китайское море как на свою территорию. Тем не менее, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней также претендуют на территории в этом районе. Этот богатый ресурсами регион также является важным глобальным торговым маршрутом. Критики обвиняют Пекин в увеличении милитаризации в этом районе.

Правительство Филиппин резко осудило инцидент, потребовав от Комиссии принять меры для поддержания мира и предотвращения подобных столкновений в Южно-Китайском море. Высказываются призывы к Комиссии провести тщательное расследование столкновения двух судов.

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