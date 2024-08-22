- Фейзер рассматривает финансовую помощь для афганских депортированных

Министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) размышляет над предложением финансовой помощи афганским правонарушителям для ускорения их депортации. В настоящее время правовые ограничения затрудняют этот процесс. Министерство внутренних дел рассматривает методы упрощения депортации в Афганистан, в том числе возможность предоставления денежной помощи на покрытие расходов на поездку, как отметил представитель министерства в ответ на предыдущий отчет Bild.

Размер и порядок такой финансовой помощи будут определены территориальными администрациями, ответственными за депортации, согласно Министерству внутренних дел.

В июне канцлер Олаф Шольц (СДПГ) заявил о намерении возобновить высылку серьезных правонарушителей и потенциальных угроз из Афганистана и Сирии после смертельного ножевого инцидента в Маннхайме. Однако при реализации этой стратегии возникают различные сложности, такие как вероятность блокировки таких действий со стороны немецких судов, если афганские мигранты будут утверждать, что им грозит нищета по возвращении.

В настоящее время существуют инициативы, направленные на поддержку добровольного возвращения отказавшимся в убежище. Государство оплачивает их авиабилеты и предоставляет первоначальную финансовую помощь по возвращении на родину. Размер этой помощи варьируется в зависимости от страны происхождения и семейного статуса.

СДПГ, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, ранее заявляла о намерении способствовать депортации серьезных правонарушителей в Афганистан. В настоящее время СДПГ, в частности Министерство внутренних дел, рассматривает возможность предоставления финансовой помощи афганским правонарушителям для ускорения их депортации.

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