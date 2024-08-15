Фейзер преуменьшает запрет на "Компакт"

Министр внутренних дел Фэзер отмахивается от критики после приостановки запрета "Компакт". "Дело как обычно", - говорит она. Ее борьба с конституционными врагами не изменится. Главный редактор Эльсассер, однако, ликует и полон надежд.

Победа в одном бою, поражение в другом - так комментирует министр внутренних дел Наancy Фэзер решение Федерального административного суда в отношении журнала "Компакт" и последующую масштабную критику своего руководства. Она заявляет, что продолжит борьбу с "конституционными врагами". Юрген Эльсассер, глава правоэкстремистского медиа-концерна, празднует день после решения в промежуточной процедуре, которое временно приостановило запрет.

"Основной закон явно предусматривает инструмент запрета ассоциаций для защиты демократии от конституционных врагов", - говорит Фэзер на встрече в берлинском Ostbahnhof. Она приехала представить федеральную горячую линию для жертв домашнего насилия, но также должна была прокомментировать судебное поражение предыдущего дня. Фэзер подтверждает, что в текущей ситуации важно использовать эти инструменты сильной демократии. Федеральное министерство внутренних дел сохранит свою позицию в основных процедурах. Фэзер подчеркивает: "Мы не ослабим наших действий против конституционных врагов".

Министр запретил "Компакт" 16 июля, заявив, что журнал является "центральным рупором правоэкстремистской сцены". Федеральный административный суд временно отменил запрет в среду, вызвав сомнения в соразмерности запрета. Это означает, что журнал может быть снова опубликован при определенных условиях. Окончательное решение будет принято в основных процедурах.

Фэзер: "Дело как обычно"

Хорошо, что такие запреты в правовом государстве также юридически проверяются и, если необходимо, исправляются, - говорит Фэзер. Она указывает на приказы о запрете от своего министерства в прошлом, которые были поддержаны в суде, и объясняет, что положительно то, что суд в целом подтвердил, что запрет медиакомпании, подобной "Компакту", возможен. Теперь, говорит она, "мы проиграли в части", но добавляет: "Просто дело как обычно".

После временного провала запрета "Компакта" Фэзер подверглась критике от Союза и AfD, а также от коалиционного партнера FDP. "Временное решение против запрета 'Компакта' бросает плохой свет на компетентность госпожи Фэзер", - сказал Александр Hoffmann, парламентский бизнес-менеджер ХСС в Бундестаге. Заместитель парламентского председателя FDP Константин Кюле описал решение суда как "стыд для Федерального министерства внутренних дел". Журнал "Компакт" теперь может представить себя как жертву, сказал Кюле "Шпигелю". То, о чем никто не говорит вслух, но о чем, возможно, думают многие, - это то, что поражение в суде может сыграть на руку AfD на предстоящих выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, которые безуспешно апеллировали к классификации партии как подозрительно правоэкстремистской в двух случаях. "Фэзер должна уйти", - требует председатель AfD Алиса Вайдель.

Главный редактор празднует промежуточную победу

В то время как министру приходится отвечать на неудобные вопросы, главный редактор "Компакта" наслаждается моментом. "Компакт" победил над "авторитарными, если не фашистскими, превышениями полномочий министра внутренних дел Наancy Фэзер", - говорит Юрген Эльсассер журналистам в Берлине. И: "Вчера была победа Давида над Голиафом, была победой демократии над диктатурой, и была победой народа над режимом".

Августовский выпуск, который был временно удержан, теперь может быть доставлен, говорит Эльсассер. Однако издатель пока не может воспользоваться своими обычными каналами распространения, так как его материалы и оборудование были изъяты. "У нас нет столов, нет стульев, нет компьютеров, нет документов, нет файлов. У нас ничего не осталось".

Надежда на увеличение тиража

Он ожидает расширения охвата журнала и канала. "Перед нападением Фэзер, может быть, два миллиона немцев знали нас. Теперь это могло бы быть 60 миллионов". Эльсассер сказал: "Теперь всем нужен этот журнал".

Один из адвокатов "Компакта", Лоренс Нотхдурфт, оценил шансы на успех в основных процедурах как "очень высокие". Более подробности можно будет сказать, когда будет доступно письменное обоснование Федерального административного суда по решению в промежуточных процедурах. Они ведут судебную борьбу на уровне земли за быстрое возвращение изъятого бизнеса.

В любом случае, чиновники имеют всего несколько дней, чтобы скопировать содержимое письменных и носителей данных медиакомпании. "В основных процедурах изъятая доказательная база для запрета ассоциации также сыграет дальнейшую роль", - говорит Фэзер. В настоящее время они оцениваются.

Эльсассер: бывшие члены НПД писали для нас

В решении о запрете Федерального министерства внутренних дел, опубликованном адвокатами Эльсассера, также содержалась информация о связях нескольких сотрудников с правоэкстремистской партией "Деймхейм" (ранее НПД). Эльсассер говорит, что "Компакт" никогда не имел ничего общего с НПД, но также: "Действительно, люди, которые имели или, возможно, все еще имеют что-то общее с НПД, писали для нас". Они передвигались в рамках либерально-демократического основного порядка. Он никогда не спрашивает об истории жизни и рабочих рекомендациях во время собеседований на работу.

Министерство внутренних дел ссылалось на фразу Эльсассера в своем решении о запрете, которую он хочет истолковать иначе. "Эта фраза 'Этот режим должен быть свергнут' из моего уст одна из самых неправильно понятых фраз", - говорит он. Его объяснение цитаты: Его обвиняют в том, что он хочет свергнуть либерально-демократическую основополагающую систему или либерально-демocraticскую систему. "Но всегда речь шла о восстановлении либерально-демократической основополагающей системы путем свержения так называемого режима".

Несмотря на временную отмену запрета на журнал "Компакт" Федеральным административным судом, министр внутренних дел Файзер сохраняет свою позицию против конституционных врагов, заявляя: "Мы не ослабим наших действий против конституционных врагов". В то же время главный редактор "Компакта", Юрген Эльсассер, видит в этом временной победе победу Давида над Голиафом и выражает надежду на увеличение тиража журнала.

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