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Фейзер критикует климатические протесты в аэропортах

 and  Carmen Simpson
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Фейзер критикует климатические протесты в аэропортах

После протестов климатических активистов из группы 'Letzte Generation' в четырех аэропортах федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер описала действия как 'преступные' и 'опасные и безрассудные' в онлайн-платформе X. Операции в аэропортах Кёльн/Бонн и Нюрнберг были нарушены примерно на полтора часа каждое в четверг утром из-за этих действий.

В этих аэропортах, а также в аэропортах Берлин-Бранденбург и Штутгарт, двое людей приклеили себя к поверхностям утром, но не на взлетно-посадочные полосы. Они требовали соглашения об отказе от ископаемого топлива. Они были задержаны полицией. В Кёльн/Бонн было отменено восемь вылетов и восемь посадок, а в Нюрнберге - один рейс. Операции не были нарушены в Берлине и Штутгарте.

Фэзер осудила: "Нарушители не только рискуют своими жизнями, но и подвергают опасности других". Она добавила: "Мы предложили строгие тюремные сроки. И мы потребуем от аэропортов значительно улучшить безопасность своих объектов".

Активисты из 'Letzte Generation' также провели протесты в аэропортах Берлин-Бранденбург и Штутгарт, приклеившись к поверхностям и немного нарушив операции. Фэзер выразила озабоченность, заявив, что эти действия не только ставят под риск самих протестующих, но и угрожают безопасности аэропортов.

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