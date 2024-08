Фейзер хочет сохранить пограничный контроль.

Во время футбольного чемпионата Европы власти зарегистрировали тысячи нелегальных пересечений границы на границах Германии. Министр внутренних дел Фасэр считает пограничный контроль "эффективной мерой" и хочет сохранить его - по крайней мере, на время.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фасэр хочет сохранить пограничный контроль, чтобы бороться с нерегулярной миграцией и торговлей людьми, по крайней мере, на время. "Для меня пограничный контроль останется в силе столько, сколько будет необходимо", - заявила она во время визита в Федеральную полицию в Гёрлице.

Пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией должен продолжаться до тех пор, пока нерегулярная миграция не снизится. Меры новой европейской системы убежища, которые усиливают защиту внешних границ ЕС, также должны вступить в силу. Фасэр, член СДПГ, заявила, что эффективность пограничного контроля уже очевидна.

Борьба с торговлей людьми была успешной, и нерегулярная миграция снизилась. Пограничный контроль должен быть одобрен Еврокомиссией, так как такие меры обычно не разрешены в зоне Шенгена.

Текущие пограничные контроля Федеральной полиции одобрены до 15 декабря. Есть голоса внутри "Зеленых", которые выступают против дальнейших пограничных контроля. Во время футбольного чемпионата Европы власти зарегистрировали несколько тысяч нелегальных пересечений границы на границах Германии.

С 7 июня, за неделю до начала турнира, было зарегистрировано 8300 таких случаев, сообщило Федеральное министерство внутренних дел. Пограничные контроля, введенные для Евро, доказали свою "эффективность".

Фасэр ранее описала Евро как "самое крупное развертывание в истории Федеральной полиции". Во время турнира, проходившего в десяти немецких городах, ежедневно было задействовано около 22 000 полицейских Федеральной полиции.

Футбольный чемпионат Европы показал значительное увеличение нелегальных пересечений границы. Несмотря на это, министр внутренних дел Фасэр остается твердой в своей вере в необходимость пограничного контроля для борьбы с нерегулярной миграцией и торговлей людьми.

