- Фейзер хочет продлить запрет на ножи.

В Германии в 2023 году было зарегистрировано именно 8951 случаев нанесения опасных и тяжких телесных повреждений ножами, используемых для причинения вреда или угрозы. Как минимум, таковы данные полицейской статистики. Это на 5,6% больше, чем в предыдущем году. Согласно отчету "Bild am Sonntag", федеральная полиция зарегистрировала больше нападений ножами в первой половине 2024 года, особенно на железнодорожных станциях.

В ответ федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) планирует ужесточить законы о ношении оружия: она объявила в "Bild am Sonntag", что хочет "дальше ограничить ношение ножей в общественных местах". В общественных местах разрешат ножи с клинком до шести сантиметров вместо нынешних двенадцати. "Для опасных ножей-автоматов мы хотим создать полный запрет на ношение. Соответствующие поправки к закону об оружии мы представим в ближайшее время", - сказала Фэзер.

Но это реально? Сможет ли полиция, учитывая нехватку кадров и переработки, справиться с дополнительными проверками? "Полиция не сможет с нынешним персоналом осуществлять общий запрет на ношение ножей в общественных местах", - считает Райнер Вендт, федеральный председатель немецкого полицейского союза (DPolG), в интервью журналу "stern". "Правовые нормы такого рода преследуют общую превентивную цель - добиться, чтобы потенциальные правонарушители, благодаря опубликованной угрозе наказания, изменили свое поведение и оставили нож дома. Однако есть серьезные сомнения в том, что это удастся".

Контроль запрета на ношение ножей

Вендт описывает, как будут работать проверки: "На практике людей останавливают, проверяют, а при необходимости обыскивают их сумки, рюкзаки или даже верхнюю одежду". Полиция будет решать, кого проверить, основываясь на своем опыте. "Ясно, что очевидно старшую женщину реже будут останавливать, чем, например, заметные, агрессивные, шумные группы молодых людей", - сказал Вендт журналу "stern".

Кроме того, Фэзер призвала муниципалитеты создавать больше зон запрета на ношение оружия и ножей. Город-государство Гамбург уже это сделал: на районе Санкт-Паули около Репербана, на площади Ганса в районе Санкт-Георг и с некоторых пор также на главном вокзале действует запрет на ношение оружия. Специалист по связям с общественностью гамбургской полиции сказал журналу "stern", что это оказало положительное влияние: "Полиция может изъять оружие и опасные предметы. Каждый такой предмет - один слишком много". Можно предположить, что в результате было предотвращено еще больше преступлений, связанных с использованием оружия или опасных предметов, сказал представитель. С октября 2023 года на гамбургском главном вокзале было изъято 350 ножей и более 150 других запрещенных предметов.

Даже представитель профсоюза Вендт считает зоны запрета на ношение ножей в принципе положительными: "Показано, что облегченная возможность проведения таких проверок увеличивает давление на контроль и уже после короткого времени приводит к тому, что в этих зонах меньше носят ножи". Однако он критически отмечает: "Только в области железнодорожных станций федеральная полиция не хватает примерно 3500 человек для развертывания, и соответствующая полиция штата может действовать только целенаправленно на известных криминальных горячих точках".

"В то же время Вендт критикует муниципалитеты, правоохранительные органы и судебную систему: 'Муниципалитеты должны создавать силы контроля и укреплять свою правоохранительную деятельность, прокуратуры должны иметь возможность быстро предъявить обвинения после нападений ножом; отказ должен быть исключением. Кроме того, суды должны выносить понятные приговоры, соответствующие степени уголовного правонарушения такого акта'.

Его вывод: 'Полиция одна, даже с большим персоналом, не решит проблему 'преступлений с ножом'. Если другие акторы продолжат как прежде, такой закон не будет стоить бумаги, на которой он написан'".

Несмотря на предложенный запрет на ношение ножей федеральным министром Нэнси Фэзер, федеральный председатель немецкого полицейского союза Райнер Вендт выражает сомнения в возможности осуществления такого запрета с нынешним полицейским персоналом. Он считает, что проверки будут в основном нацелены на "заметные, агрессивные, шумные группы молодых людей", вызывая опасения по поводу дискриминации. Вендт также подчеркивает необходимость создания муниципалитетами большего количества сил контроля, прокуратур - быстрого предъявления обвинений и судов - справедливых приговоров для эффективной борьбы с "преступлениями с ножом".

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