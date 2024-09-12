Федеральные власти запрещают Navient обрабатывать федеральные обязательства по студенческим кредитам.

Спор с Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг, начатый в 2017 году, был урегулирован путем достижения соглашения. Иск обвинял Navient в обмане заемщиков студенческих кредитов и неправильной обработке их платежей.

В то время Navient, бывшая часть отдела обслуживания кредитов Sallie Mae, была одной из крупнейших компаний, обрабатывающих федеральные студенческие кредиты для Министерства образования.

В 2021 году компания, столкнувшаяся с множеством правовых и дисциплинарных действий, отказалась от своего контракта с правительством и 6 миллионов счетов федеральных студенческих кредитов.

В 2022 году Navient достигла соглашения на $1,85 миллиарда с несколькими генеральными прокурорами штатов, которые обвиняли в неэтичных практиках. Ранее, в 2014 году, Министерство юстиции и Корпорация по страхованию вкладов приказали Navient и Sallie Mae выплатить почти $100 миллионов за незаконное взимание платы с примерно 78 000 военнослужащих.

В рамках недавнего соглашения $100 миллионов будет выплачено пострадавшим заемщикам, которые получат компенсацию напрямую от CFPB. Пострадавшим заемщикам не нужно предпринимать дальнейшие шаги. Navient также выплатит штраф в размере $20 миллионов в федеральное агентство.

"С запретом на участие знаменитого гиганта в сфере студенческих кредитов в федеральном обслуживании и завершением этих операций, CFPB положит конец годам несправедливости", - заявил директор CFPB Рохит Чопра в заявлении.

Navient в пресс-релизе заявила, что не согласна с обвинениями CFPB, но что соглашение "закрывает эти десятилетние проблемы".

Джо Байден предложил списание долгов определенным заемщикам Navient

Иск от CFPB в основном критиковал то, как многие сервисные компании по студенческим кредитам помещали заемщиков в отсрочку платежей, когда они имели право на планы погашения, основанные на доходах, которые снижали их ежемесячные платежи.

Платежи не требуются во время отсрочки, но проценты продолжают накапливаться, что может привести к дополнительным расходам со временем.

Несколько инициатив администрации Байдена по отмене долгов по студенческим кредитам были направлены на заемщиков, которых поместили в отсрочку, когда лучший план погашения был возможен. В настоящее время это привело к списанию $51 миллиардов долгов для 1 миллиона заемщиков, согласно Министерству образования.

Отсрочка не может быть предоставлена более чем на 12 месяцев за раз или в общей сложности более 36 месяцев, но Министерство образования обнаружило, что сервисные компании по кредитам не всегда соблюдают это правило.

Проблемы Navient с Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг глубоко укоренились в политике, так как компания столкнулась с множеством правовых действий и дисциплинарных мер за якобы обман заемщиков студенческих кредитов и неправильную обработку их платежей.

Соглашение с Navient в 2022 году, возглавляемое несколькими генеральными прокурорами штатов, было значительным политическим шагом, подчеркивающим обязательство правительства защищать заемщиков студенческих кредитов от неэтичных практик.

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