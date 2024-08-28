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Федеральные власти ведут переговоры с Катаром по поводу дочерних компаний " Роснефти " и ПКК

 and  Katherine Bradley
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Федеральный дискурс обнаруживает потенциальные сделки катарского правительства с дочерними...
Федеральный дискурс обнаруживает потенциальные сделки катарского правительства с дочерними компаниями Роснефти и PCK

Федеральные власти ведут переговоры с Катаром по поводу дочерних компаний " Роснефти " и ПКК

До истечения срока доверительного управления двумя немецкими филиалами российской государственной организации «Роснефть» немецкое федеральное правительство вело переговоры с нефтеносным государством Катар. Как сообщает «Бизнес Инсайдер», государственный секретарь Йорг Кукис беседовал с Мансуром аль-Махмудом, главой суверенного фонда Катара, четыре раза.

Немецкое правительство подтвердило контакты с немецким пресс-агентством (dpa), но не предоставило подробностей о переговорах и не раскрыло их содержание. «Бизнес Инсайдер» ссылается на «несколько осведомленных источников», которые утверждают, что начались переговоры о покупке акций «Роснефти» Катаром. Эта информация подтверждается внутренними источниками dpa.

В центре внимания находится крупный восточногерманский нефтеперерабатывающий завод PCK, расположенный в Шведте, Бранденбург. Большинство акций этого завода принадлежит немецким дочерним компаниям «Роснефти», которые находятся под федеральным доверительным управлением с сентября 2022 года. Это решение было принято в результате решения федерального правительства прекратить импорт российской нефти из-за конфликта на Украине. В начале 2023 года PCK переключился на альтернативные источники поставок.

Судьба российских акций

Теперь главный вопрос - будущее российских акций. «Роснефть» объявила о своем намерении разместить эти акции весной. В результате доверительное управление, неоднократно продлеваемое на шесть месяцев, было продлено снова и сейчас действует до 10 сентября и может быть продлено еще больше.

Христиан Гёрке из Левой партии считает странным, что федеральное правительство рассматривает возможность продажи Катару. Катар уже владеет 20% акций «Роснефти». Если немецкие дочерние компании будут проданы, как предлагается, «Россия сохранит косвенное влияние», считает Гёрке. Вместо этого федеральное правительство должно конфисковать акции, настаивает Гёрке: «Неприемлемо, чтобы такая важная структурная часть была продана как обычный товар».

Несмотря на продолжающиеся переговоры немецкого федерального правительства с Катаром о возможной покупке акций «Роснефти», Катар остается нефтеносным государством с существующими активами в российском энергетическом гиганте. Если сделка состоится, продажа немецких дочерних компаний «Роснефти» может сохранить косвенное влияние России на компанию, учитывая, что Катар уже владеет 20% акций.

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