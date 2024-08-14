Федеральные штаты получают по 2 млрд евро за свои

Страны также получат около двух миллиардов евро каждая от федерального правительства для своих детских садов, чтобы улучшить предложения по уходу за детьми в течение следующих двух лет. Федеральное правительство приняло соответствующее решение во вторник в рамках процедуры циркуляции, как объявило Министерство семьи в среду утром. Теперь проект закона о продлении так называемого закона о качестве детских садов должен быть принят бундестагом и бундесратом.

По словам министерства, эти средства предназначены для создания дополнительных мест в детских садах, например, для улучшения соотношения детей и воспитателей и продления часов работы, или для укрепления руководства детских садов. Они также могут быть вложены в сферы, такие как питание, движение, развитие языка и дневной уход, но при этом должна быть реализована хотя бы одна мера по привлечению и удержанию квалифицированных кадров. Это может быть расширение возможностей обучения или инвестиции в переквалификацию или дальнейшее обучение.

Ситуация различается в федеральных землях. В западных регионах эксперты ТУ Дортмунда оценивают нехватку до 90 000 квалифицированных кадров в детских садах к 2030 году. С другой стороны, в восточногерманских землях может даже наблюдаться избыток персонала из-за сокращения числа детей. По словам министерства, федеральные средства могут быть использованы здесь для удержания существующего персонала и инвестиций в улучшение качества.

Министр семьи Лиза Паус описала это как важное, что удалось выделить около четырех миллиардов евро на детские сады на ближайшие два года даже при ограниченном бюджете. "Это сильный сигнал в пользу лучшего качества детских садов в Германии. Независимо от того, растут ли дети в Мюнхене, Гале или Гельзенкирхене: наша цель - равные стандарты в раннем детском образовании во всех детских садах".

Финансирование будет использовано для реализации улучшений в различных аспектах ухода в детских садах, таких как расширение возможностей обучения или инвестиции в переквалификацию, чтобы привлечь и удержать квалифицированных кадров. С этими улучшениями федеральное правительство стремится повысить общее качество детских садов по всей Германии, гарантируя равные стандарты раннего детского образования независимо от местанахождения.

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