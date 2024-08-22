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Федеральные и связанные с ними административные органы стремятся сохранить верфь Meyer.

Канцлер Шольц обещает фискальную помощь судоверфи Майер, борющейся за выживание. Подробности будут уточнены позже.

 and  Mark Rodriguez
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- Федеральные и связанные с ними административные органы стремятся сохранить верфь Meyer.

Канцлер Олаф Шольц пообещал оказать помощь находящемуся в трудном положении судостроительному заводу Meyer-Werft в Папенбурге. "Если все внесут свой вклад – а я не сомневаюсь, что они это сделают – то и федеральное правительство внесет свою лепту в решение проблемы", – заявил Шольц на встрече в Папенбурге в четверг. Подробности еще предстоит согласовать, так как требуется одобрение Бундестага и Еврокомиссии. "Тем не менее, федеральное правительство внесет свою лепту в решение проблемы", – заверил канцлер.

Федеральное правительство, Нижняя Саксония и владельцы судостроительного завода в последние недели вели переговоры с кредиторами, отметил канцлер. "Мы не оставим Meyer Werft в беде". Судостроительный завод – это не просто обычное предприятие; это "промышленное сокровище", и его проблемы не связаны с качеством продукции. Шольц также считает судостроительный завод важным для морской экономики Германии, что является ключевым фактором для Еврокомиссии при утверждении государственной помощи. "Я уверен: Meyer-Werft продолжит свою работу в Папенбурге. На вас моя поддержка", – подчеркнул канцлер. Ранее министр экономики Роберт Хабек выразил оптимизм в отношении возможности спасти судостроительный завод.

Министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль сказал на собрании: "Мяч еще не пересек финишную черту", – заявил Вайль, политик от СДПГ, на встрече в Папенбурге в четверг. Но продвижение к окончательному решению происходит. "Мы планируем крупное вмешательство", – отметил он, имея в виду Нижнюю Саксонию, но не назвал конкретных цифр. Это будет крупнейшее вмешательство, которое когда-либо предпринимала Нижняя Саксония для спасения компании. "Мы поддерживаем Meyer-Werft на каждом шагу", – подчеркнул министр-президент. План спасения прочный.

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Экономическая стабильность судостроительного завода Meyer-Werft является жизненно важной для морской экономики Германии, как подчеркнул канцлер Шольц, отмечая его значение при рассмотрении Еврокомиссией вопроса о государственной помощи. Федеральное правительство, Нижняя Саксония и владельцы судостроительного завода коллективно обязались поддержать Meyer-Werft, гарантируя продолжение его работы в Папенбурге.

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