Федеральное управление требует от своего федерального коллеги миллиарды долларов на меры по борьбе с COVID-19.

Возможно, федеральное правительство столкнется с дополнительной финансовой нагрузкой в ходе бюджетных переговоров. Согласно новому юридическому мнению, политики в отношении коронавируса в штате использовали средства от взносов, и теперь требуется возмещение примерно в 6 миллиардов евро.

Страховая компания DAK-Gesundheit, как сообщает немецкое агентство новостей dpa, считает, что использование средств от взносов для мер по борьбе с коронавирусом является неконституционным, так как это представляет собой нецелевое использование средств. Адвокат Дагмар Феликс из Университета Гамбурга в своем мнении утверждает, что доступ к социальным страховым взносам не должен быть разрешен для этой цели, так как это фактически использует эти взносы для финансирования общегосударственного бюджета.

Пандемия коронавируса обошлась системе ухода за больными примерно в 13 миллиардов евро, согласно данным DAK. Федеральное правительство компенсировало лишь часть этих расходов, оставив непокрытым остаток примерно в 6 миллиардов евро.

Отсутствие компенсации может привести к увеличению взносов

Вопрос полной компенсации является критическим из-за финансовых трудностей системы ухода за больными. Страховые компании прогнозируют, что к началу 2025 года может потребоваться увеличение ставки взносов как минимум на 0,2 процентных пункта.

Андреас Шторм, председатель правления DAK, считает, что если федеральное правительство полностью компенсирует расходы на коронавирус, оно сможет избежать этого увеличения. "Наше юридическое мнение ясно: во время пандемии произошло нецелевое использование средств от взносов, которое теперь должно быть исправлено в свете наших текущих финансовых проблем", - сказал он dpa. Он предупредил: "Если необходимые финансовые средства в размере 6 миллиардов евро будут предоставлены в этом году, можно избежать запланированного на конец года увеличения взносов для страхователей". Правительство "трафика света" планирует утвердить свой бюджет на 2025 год к середине ноября.

Комиссия должна учитывать юридическое мнение, в котором говорится о нецелевом использовании средств от взносов для мер по борьбе с коронавирусом штатом, так как это может потребовать возмещения примерно в 6 миллиардов евро. Если федеральное правительство не предоставит необходимые финансовые средства для предотвращения увеличения взносов, Комиссия может столкнуться с увеличением взносов от страховых компаний, подобных DAK-Gesundheit.

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