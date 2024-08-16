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ПолитикаНовостиБюджетный спор

Федеральное правительство находит решение в бюджетном споре

Спор вокруг федерального бюджета улажен. Об этом объявил пресс-секретарь правительства.

 and  Christian Meier
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- Федеральное правительство находит решение в бюджетном споре

Верхи трафик-лайт коалиции вновь нашли компромисс по федеральному бюджету на следующий год. Об этом объявил представитель правительства. "Руководствуясь ограничениями долговой бреши в Основном законе, никаких обходных маневров не будет." Соглашение предусматривает перераспределение средств для государственных железных дорог Германии.

По словам федерального правительства, это сократит так называемый глобальный недопотребление на 4,5 миллиарда евро до 12 миллиардов евро. Эффективно, это пробел в бюджете. Правительство считает, что это сократится еще больше из-за экономического развития. Однако теперь федеральному парламенту предстоит относительно большая задача в переговорах по бюджету, так как глобальный перерасход значительно больше, чем обычно.

Новые переговоры по федеральному бюджету

В начале июля федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) и министр финансов Кристиан Линднер (СВП) уже объявили соглашение о бюджете на 2025 год. Ранее они боролись неделями, чтобы заполнить пробел в размере по крайней мере 30 миллиардов евро без жестких мер экономии.

В июльском проекте бюджета федеральное правительство планировало так называемый недопотребление в размере 17 миллиардов евро. Однако правительство считает, что министерства не потратят всю эту сумму в этом году - например, из-за задержек проектов. Этот подход распространен, но сумма очень высока.

Поэтому этот пробел должен быть закрыт, фактически примерно на восемь миллиардов евро. Рассматривались варианты, стоит ли выдавать кредиты в виде займов вместо прямых субсидий из бюджета для железной дороги и дорожного предприятия. Также обсуждались фонды в государственном банке развития KfW.

Федеральное правительство заказывает исследование

Линднер уже выразил правовые и экономические сомнения после соглашения, не все рассматриваемые меры могут быть реализованы.

После того, как два исследования частично подтвердили эти сомнения, коалиционные партнеры отвергли идею использования 4,9 миллиарда евро фондов KfW для целей, отличных от газовой цены в бюджете.

Также было спорно, можно ли поддерживать железную дорогу и дорожное предприятие без учета этого в долговой бреши. Линднер и Шольц имели разные мнения на этот счет - и вот новые переговоры.

Больше капитала для железной дороги

По словам правительства, планируется, что инфраструктурное подразделение Deutsche Bahn AG получит дополнительный капитал в размере 4,5 миллиарда евро - это должно заменить субсидии, предусмотренные в текущем проекте федерального бюджета на 2025 год. Кроме того, железная дорога получит кредит от федерального правительства в размере трех миллиардов евро. Долговая брешь не затронута.

На данный момент запланировано увеличение капитала примерно на 5,9 миллиарда евро в 2025 году, на которое железная дорога должна провести инвестиции в ремонт ветшающего железнодорожного网络.

Новые переговоры по федеральному бюджету были спровоцированы разногласиями внутри коалиции, в частности между федеральным канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером по распределению средств и соблюдению долговой бреши. Это разногласие переросло в бюджетный спор, затронувший предложенный бюджет на 2025 год.

Несмотря на достигнутый ранее компромисс, бюджетный спор продолжается, так как возникают вопросы о реализуемости некоторых мер по закрытию бюджетного пробела. Коалиционные партнеры пересмотрели использование фондов KfW и влияние поддержки железной дороги и дорожного предприятия на долговую брешь, что привело к разногласиям между Шольцем и Линднером.

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