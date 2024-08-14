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Каждое из государств получит примерно два миллиарда евро от федерального правительства на свои ясли для улучшения услуг по уходу за детьми в течение следующих двух лет. Во вторник федеральное правительство приняло решение о выделении этих средств, используя процедуру, известную как "циркуляция", как объявил Федеральный министерство семьи в среду утром. Теперь проект закона о продлении так называемого "Закона о качестве яслей" должен быть принят Бундестагом и Бундесратом.

Большая часть средств будет направлена на создание новых рабочих мест в яслях, например, для улучшения соотношения детей и персонала и продления часов работы, или для укрепления управления яслями. Также можно инвестировать в такие области, как питание, физическая активность, развитие языка и уход за детьми, но при этом должно быть реализовано хотя бы одно мероприятие по найму и удержанию квалифицированного персонала. Это может включать расширение возможностей обучения или инвестиции в смену карьеры или дополнительную квалификацию.

Ситуация различается в федеральных землях. По расчетам экспертов ТУ Дортмунд, к 2030 году в западных землях может не хватать до 90 000 квалифицированных сотрудников в яслях. В восточных землях, однако, может даже быть избыток персонала из-за снижения числа детей. Федеральные средства могут быть использованы здесь для удержания существующего персонала и инвестиций в улучшение качества, согласно министерству.

Министр семьи Лиза Паус (Зеленые) подчеркнула важность выделения около четырех миллиардов евро на ясли в течение следующих двух лет, несмотря на жесткие бюджеты. "Это сильный сигнал в пользу лучшего качества яслей в Германии. Наши цели - достичь равных стандартов в раннем детском образовании во всех яслях, независимо от того, растут ли дети в Мюнхене, Гале или Гельзенкирхене".

В будущем средства не будут использоваться для улучшения планировки яслей. Они могут использоваться только для снижения платы за ясли до конца 2025 года. Однако не стоит опасаться повышения платы за ясли, как было сказано. В настоящее время только шесть земель - Бавария, Мекленбург-Передняя Померания, Северный Рейн-Вестфалия, Саар, Саксония-Анхальт и Тюрингия - частично используют федеральные средства для финансирования более низких платы за ясли. Федеральное министерство семьи уже указало, что, например, в Берлине, где ясли в основном бесплатны для всех, используются собственные средства для этой цели.

Продолжение "Хорошего закона о яслях" Гиффеи

На самом деле, ясли, как и школы, являются ответственностью земель. При предыдущем министре семьи Франциске Гиффеи (СДПГ) федеральное правительство начало финансировать государства в этом вопросе. Гиффеи назвала соответствующий закон "Хорошим законом о яслях". Суть закона заключалась в том, что федеральное правительство предоставляло землям 5,5 миллиарда евро из доходов от НДС, которые они должны были инвестировать в конкретные улучшения своих яслей. Закон истек в конце 2022 года. Правительство "траffic light" согласовало продолжение финансирования в размере двух миллиардов евро в год на 2023 и 2024 годы, а после длительного ночного заседания по бюджету в начале июля решило продлить финансирование на 2025 и 2026 годы.

Нет общенациональных стандартов для яслей.

Проект закона, в отличие от того, что было согласовано в коалиционном договоре, не устанавливает общенациональных стандартов для яслей. В настоящее время это нереально из-за различий в первоначальных условиях, как указали земли. После принятия решения кабинетом в Берлине министр культуры Баден-Вюртемберга Тереза Шоппер (Зеленые) приветствовала тот факт, что проект закона учитывает разнообразные стартовые позиции в землях, заявив, что "слишком жесткие общенациональные стандарты не помогут нашим детям или их родителям, если местного персонала просто не хватает для их реализации".

Федеральные средства, полученные землями, могут быть использованы для найма и удержания квалифицированного персонала в их яслях, возможно, путем расширения возможностей обучения или инвестиций в смену карьеры или дополнительную квалификацию. Несмотря на потенциальную нехватку персонала в западных землях, федеральные средства также могут быть использованы для удержания существующего персонала и улучшения качества услуг в яслях в восточногерманских землях с избытком персонала.

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