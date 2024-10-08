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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

ФДП выступает за минимальный стандарт "спальный мыло-хлеб" для лиц, которым отказали в предоставлении убежища.

 and  Max Becker
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Малая стипендия должна покрывать необходимое, такое как мыло, хлеб и место для сна.
Малая стипендия должна покрывать необходимое, такое как мыло, хлеб и место для сна.

ФДП выступает за минимальный стандарт "спальный мыло-хлеб" для лиц, которым отказали в предоставлении убежища.

В рамках продолжающейся конкуренции по установлению самых строгих иммиграционных правил, FDP сейчас усиливает свои усилия. Они планируют реализовать девятиступенчатую стратегию, в основном для оказания давления на "Зеленых". Как сообщает "Бильд ам Зонтаг", это стратегическое решение фракции будет принято в ближайшие выходные. В будущем отказчики, чьи заявки на убежище были отклонены и которым предстоит покинуть Германию, могут рассчитывать только на минимальную социальную помощь. Как сообщает газета, лидер фракции FDPChristian Dürr заявил: "В будущем выплаты для всех депортируемых беженцев должны быть сокращены до минимума, включающего только кровать, мыло и хлеб".

Дюрр пояснил: "Таким образом, стимул для остаться больше не будет". Все другие формы социальной помощи будут значительно сокращены, за исключением небольшой стипендии.

С этой девятиступенчатой стратегией FDP планирует оказать большее давление на "Зеленых" в коалиции, взяв на вооружение предложения по миграционной политике от черно-зеленых земель, в том числе расширение списка безопасных стран происхождения.

Дюрр продолжил: "На уровне земель некоторые "Зеленые" закладывают основу для ужесточения миграционной политики на национальном уровне, за что FDP выступает уже давно". Он заключил: "Это шанс для настоящего сдвига в миграционной политике". Теперь мяч на стороне федерального министра экономики Роберта Габека и "Зеленых" в федеральном правительстве.

Лидер фракции FDPChristian Dürr намекнул на дальнейшее сокращение социальной помощи для отказчиков, заявив: "В будущем выплаты для всех депортируемых беженцев должны быть сокращены до минимума, включающего только кровать, мыло и хлеб". Комиссия может пересмотреть и скорректировать свои политики социального обеспечения и поддержки беженцев в ответ на девятиступенчатую стратегию FDP.

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