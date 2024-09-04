ФДП выступает против корректировки пенсионного плана

После продолжительных дебатов кабинет согласился поддержать Рентенпакет II в мае. Однако FDP разочарован предложенными мерами и подчеркивает межпоколенческую справедливость. Партнеры по коалиции выражают замешательство.

Лукас Кёхлер, заместитель фракции FDP, выразил свои опасения в интервью "Вельту". Он заявил, что еще есть время для дальнейших дискуссий до принятия Рентенпакета. "Для фракции FDP важно, чтобы пенсионная система оставалась доступной и молодое поколение не было обременено растущими взносами или субсидиями из налоговых фондов в долгосрочной перспективе", - добавил Кёхлер.

Рентенпакет II в основном направлен на установление пенсионной ставки в 48% к 2040 году. Эта ставка представляет собой процент типичного дохода, который представляет собой стандартная пенсия - выплачиваемая после 45 лет работы со средней зарплатой. Чтобы финансировать это, среди прочего, взносы на пенсию увеличатся. Федеральный кабинет утвердил пакет в конце мая после длительного спора в коалиции.

"Молодое поколение платит цену"

Макс Мордхорст, финансовый политик FDP, продолжил свою резкую критику. "Пенсионная политика, продвигаемая СДПГ, движется в неверном направлении", - сказал он "Вельту". "FDP не может поддержать стабилизацию пенсий на запланированном уровне". Особенно он упомянул, что молодое поколение понесет последствия, если будет принят Рентенпакет II.

Мартин Роземанн, эксперт по занятости СДПГ, отверг эту позицию. "Межпоколенческая справедливость означает, что молодое поколение также может рассчитывать на надежную пенсию. Именно это мы достигаем с Рентенпакетом", - сказал он газете. Андреас Одриш, заместитель фракции Зеленых, выразил те же чувства. "Стабилизация пенсионного уровня абсолютно необходима и правильна", - добавил он. Он также признал так называемый "поколенческий капитал" - также известный как пенсионный фонд - который либералы включили в предложение Рентенпакета. Несмотря на то, что Зеленые никогда не поддерживали эту концепцию, "но мы готовы ее реализовать", - сказал Одриш "Вельту".

FDP недоволен предложенной пенсионной политикой, в частности Рентенпакетом II, из-за опасений по поводу доступности и потенциальных обременений для молодого поколения. Несмотря на то, что фракция Зеленых включила "поколенческий капитал" в свое предложение, Макс Мордхорст, финансовый политик FDP, продолжает утверждать, что Рентенпакет II будет непропорционально влиять на молодое поколение и не поддерживается FDP.

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