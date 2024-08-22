ФДП призывает прекратить предоставление пособий на гражданство для украинских беженцев.

Согласно ФДП, украинским беженцам не следует автоматически предоставлять пособие по безработице. Как заявил генеральный секретарь Биджан Дир-Сарай в беседе с Reuters в Берлине, "Поддержка в соответствии с Законом о беженцах была бы более уместной". Дир-Сарай похвалил министра-президента Бранденбурга Диетмара Вайдке, члена СДПГ, за высказывание подобного мнения в "Der Spiegel".

По словам Дир-Сарая, "Если федеральная СДПГ хочет последовать мудрому совету своего коллеги из Бранденбурга, мы можем сделать это немедленно". Дир-Сарай согласен с позицией ФДП по данному вопросу. Цель такого шага, как предлагает ФДП, заключается в стимулировании трудоустройства. Генеральный секретарь отмечает, "В самом деле шокирует узнать, что относительно небольшой процент украинских беженцев в Германии трудоустроены по сравнению с другими европейскими странами".

При дефиците рабочей силы и квалифицированных кадров эта ситуация упущенная возможность, считает Дир-Сарай, призывая к быстрым действиям. Ранее Вайдке заявил в "Der Spiegel", что предоставление украинским беженцам автоматического пособия по безработице после войны было необходимо из-за острой потребности в помощи. Однако он поставил под сомнение актуальность такой формы помощи в настоящее время. В других странах ЕС больший процент украинских беженцев трудоустроены, и Вайдке подчеркнул необходимость перемен. Такое изменение было бы выгодно для экономики, так как Германии нужны рабочие, и способствовало бы интеграции.

Дир-Сарай выступает за отказ от автоматического предоставления пособия по безработице украинским беженцам, предлагая, что "стимулы к трудоустройству" могут быть более эффективными в поощрении занятости. Вайдке также согласен с тем, что текущая помощь, возможно, больше не актуальна, учитывая, что в других странах ЕС больший процент украинских беженцев уже трудоустроены.

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