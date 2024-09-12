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ПолитикаНовостиФДП

ФДП препятствует финансированию организаций или департаментов безопасности.

Отсутствует самая критичная стратегия профилактики

 and  Ksenia Johnson
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План безопасности немецкой администрации охватывает разные инициативы, которые включают модификации...
План безопасности немецкой администрации охватывает разные инициативы, которые включают модификации в законодательстве о огнестрельном оружии и расширенные полномочия для правоохранительных органов.

ФДП препятствует финансированию организаций или департаментов безопасности.

Федеральное правительство находится под пристальным вниманием, так как Ассоциация судей Германии обвиняет FDP в препятствовании финансовым вложениям в правоохранительные органы. По словам федерального директора Свен Ребхен, говоря с редакционной сетью Германии, "Без самого важного элемента пакет безопасности, предложенный коалицией «трафик свет», неполный". Он подчеркнул, что укрепление правопорядка является ключом к повышению безопасности.

С увеличением нагрузки, органы власти и суды испытывают трудности с поддержанием темпа. Ребхен критиковал FDP за препятствование предложению «зеленых» и СДПГ о значительных инвестициях в хорошо оснащенные правоохранительные органы и сильную правовую систему в сотрудничестве с землями. Он отметил, что без таких инвестиций запреты на ножи и несколько усиленных полицейских полномочий вряд ли смогут гарантировать внутреннюю безопасность.

Ребхен призвал федерального министра финансов Кристиана Линднера " finally снять ногу с тормоза и подготовить почву для совместной инициативы по инвестициям с землями коалицией «трафик свет». Он выступал за "настоящую трансформацию в сфере безопасности".

Указанный "пакет безопасности" сегодня рассматривается в Бундестаге. Федеральное правительство представило его после предполагаемого исламистского нападения, в результате которого погибли трое человек на городском фестивале в Золингене. Пакет включает в себя различные положения, в том числе поправки к закону о оружии, усиление возможностей борьбы с экстремизмом и терроризмом и новые правила, касающиеся прав проживания.

Ребхен продолжил критику в адрес FDP, заявив, что их действия препятствуют необходимым финансовым вложениям в правоохранительные органы в рамках пакета безопасности федерального правительства. Несмотря на то, что FDP является членом коалиции «трафик свет», их противодействие предложению «зеленых» и СДПГ может помешать достижению "настоящей трансформации в сфере безопасности".

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