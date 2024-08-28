Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиХДС

ФДП открыта для сотрудничества с ХДС в укреплении законодательства о убежище.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

ФДП открыта для сотрудничества с ХДС в укреплении законодательства о убежище.

Либерал-демократы (ФDP) выразили поддержку ужесточению законов об убежище, предложенным лидером ХДС Фридрихом Мерцем.Christian Dürr, глава фракции FDP в бундестаге, похвалил инициативы Мерца в газетах Funke и призвал к еще более строгим мерам. Как сказал Дюрр, "Многие предложения Мерца по миграции совпадают с позицией FDP. Мы хотим пойти еще дальше и лишить социальных пособий беженцев из Дублина, подлежащих депортации".

Кроме того, Дюрр подчеркнул необходимость сотрудничества между демократическими партиями для решения проблемы миграции. Он отметил, что случай в Золингене подчеркивает эту необходимость, так как правительство Северного Рейна-Вестфалии, возглавляемое ХДС, не может депортировать виновника. Для эффективного решения этой проблемы Дюрр считает необходимым сотрудничество между федеральным и земельными правительствами.

В самом деле, FDP готова к такому сотрудничеству. Председатель партии Кристиан Линднер поддержал слова Дюрра. "ФDP готова участвовать в межпартийных инициативах для последовательной реализации реализма в миграционной политике tanto на федеральном, как и на земельном уровне", - сказал Линднер газете "Bild". Он также отметил, что FDP призывала к ужесточению контроля над миграцией, когда ХДС следовала курсу Меркель. В этом отношении Линднер предложил прекратить выплату социальных пособий многим беженцам. "Как и нападавший в Золингене, беженцы из Дублина больше не должны получать социальные пособия в Германии, что позволит им вернуться в ответственную страну ЕС", - предложил он.

Во вторник утром федеральный канцлер Олаф Шольц принял Мерца, главу фракции Союза и председателя ХДС, в канцелярии. Мерц предложил сотрудничество для ужесточения миграционной политики. Он заявил о своем намерении инициировать межпартийные законодательные изменения на следующем заседании бундестага, которое начнется 9 сентября. Мерц выразил уверенность в том, что удастся найти общий подход "с фракциями коалиции, которые готовы к сотрудничеству".

ФDP, возглавляемая председателем Кристианом Линднером, поддерживает ужесточение политики убежища ХДС, как видно из их прошлых призывов к ужесточению контроля над миграцией, когда ХДС следовала курсу Меркель. В попытке эффективно решить проблему миграции Дюрр, глава фракции FDP в бундестаге, подчеркивает необходимость сотрудничества между демократическими партиями, в том числе ХДС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

МиГ-29 Воздушных сил Украины. Киев заинтересован в получении дополнительных самолетов этой модели...
Политика

Украина столкнулась с негативными реакциями на приобретение новых истребителей

Украина столкнулась с негативными реакциями на приобретение новых истребителей Украина нуждается в превосходящей воздушной мощи, чтобы эффективно противостоять российской агрессии, и приобретение большого количества истребителей является жизненно важным для этой цели. Однако усилия Киева были осложнены несколькими проблемами в течение длительного времени. Недавно появилось еще одно временное препятствие от Польши.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
"Медицинские обоснования": Хёке внезапно прекращает процесс собеседования с известными претендентами
Политика

"Медицинские обоснования": Хёке внезапно прекращает процесс собеседования с известными претендентами

Бьорн Гёкке не примет участие в предвыборной теледебате перед выборами в Тюрингии 1 сентября. Неожиданно он отказался от своего обязательства, данного несколько месяцев назад.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.
Главные темы

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий. Последствия нападений привели к рекордному ущербу в размере 266 миллиардов евро. Предыдущий рубеж был превзойден в 2021 году с ущербом в 223,5 миллиарда евро. По данным исследований, проведенных криминальными организациями, большинство компаний связывают эти

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат...
Федеральные земли Германии

Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

Коалиция, возглавляемая Сахрой Вайгенкнехт, может потенциально повлиять на административный орган Тюрингии. В случае если новая партия обгонит ХДС, основной кандидат БСВ Катя Вольф стремится к должности премьер-министра.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно