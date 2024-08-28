ФДП открыта для сотрудничества с ХДС в укреплении законодательства о убежище.

Либерал-демократы (ФDP) выразили поддержку ужесточению законов об убежище, предложенным лидером ХДС Фридрихом Мерцем.Christian Dürr, глава фракции FDP в бундестаге, похвалил инициативы Мерца в газетах Funke и призвал к еще более строгим мерам. Как сказал Дюрр, "Многие предложения Мерца по миграции совпадают с позицией FDP. Мы хотим пойти еще дальше и лишить социальных пособий беженцев из Дублина, подлежащих депортации".

Кроме того, Дюрр подчеркнул необходимость сотрудничества между демократическими партиями для решения проблемы миграции. Он отметил, что случай в Золингене подчеркивает эту необходимость, так как правительство Северного Рейна-Вестфалии, возглавляемое ХДС, не может депортировать виновника. Для эффективного решения этой проблемы Дюрр считает необходимым сотрудничество между федеральным и земельными правительствами.

В самом деле, FDP готова к такому сотрудничеству. Председатель партии Кристиан Линднер поддержал слова Дюрра. "ФDP готова участвовать в межпартийных инициативах для последовательной реализации реализма в миграционной политике tanto на федеральном, как и на земельном уровне", - сказал Линднер газете "Bild". Он также отметил, что FDP призывала к ужесточению контроля над миграцией, когда ХДС следовала курсу Меркель. В этом отношении Линднер предложил прекратить выплату социальных пособий многим беженцам. "Как и нападавший в Золингене, беженцы из Дублина больше не должны получать социальные пособия в Германии, что позволит им вернуться в ответственную страну ЕС", - предложил он.

Во вторник утром федеральный канцлер Олаф Шольц принял Мерца, главу фракции Союза и председателя ХДС, в канцелярии. Мерц предложил сотрудничество для ужесточения миграционной политики. Он заявил о своем намерении инициировать межпартийные законодательные изменения на следующем заседании бундестага, которое начнется 9 сентября. Мерц выразил уверенность в том, что удастся найти общий подход "с фракциями коалиции, которые готовы к сотрудничеству".

ФDP, возглавляемая председателем Кристианом Линднером, поддерживает ужесточение политики убежища ХДС, как видно из их прошлых призывов к ужесточению контроля над миграцией, когда ХДС следовала курсу Меркель. В попытке эффективно решить проблему миграции Дюрр, глава фракции FDP в бундестаге, подчеркивает необходимость сотрудничества между демократическими партиями, в том числе ХДС.

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