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ПолитикаНовостиХакерство

ФБР расследует возможные хакерские атаки на команды Трампа и Харриса.

Интервенционируют ли хакеры из-за рубежа в гонку между Дональдом Трампом и Камалой Харрис? ФБР США расследует предполагаемые кибератаки на обе кампании.

 and  Anne Legman
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- ФБР расследует возможные хакерские атаки на команды Трампа и Харриса.

ФБР расследует возможный взлом внутренних коммуникаций предвыборной кампании Дональда Трампа. Американское федеральное полицейское управление подтвердило это по запросу. "Вашингтон Пост" сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что ФБР также расследует возможную кибератаку на команду демократической партии, главного соперника республиканского кандидата в президенты.

По данным американского вещателя NBC, расследование включает кибератаки на трех сотрудников демократической кампании и Роджера Стоуна, бывшего советника Трампа. Однако не ясно, были ли успешными атаки на сотрудников демократической кампании. "Наша кампания следит за киберугрозами и защищает от них, и мы не знаем ни о каких утечках безопасности в наших системах", - цитирует NBC представителя команды вице-президента США Камалы Харрис.

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Команда Трампа обвиняет "враждебных иностранцев" в хакерстве

Новостной портал "Politico" впервые сообщил об этом случае в выходные. Согласно этому сообщению, спикер Трампа Стивен Чунг заявил о взломе после того, как онлайн-портал получил несколько писем от отправителя по имени "Роберт" с внутренней коммуникацией команды кампании. "Вашингтон Пост" сказал, что с ним связались подобным образом. Был якобы слит 271-страничный внутренний досье на вице-президентского кандидата Трампа Дж.Д. Вэнса в американские СМИ. Такие досье используются в американской избирательной кампании, среди прочего, для лучшей подготовки к политическим атакам со стороны противоположной стороны.

По данным "Politico", команда Трампа обвиняет "враждебных иностранных актеров" в кибератаке и ссылается на анализ угроз центра анализа угроз Microsoft, который, среди прочего, сообщает об iranском вмешательстве в американскую избирательную кампанию. В отчете говорится, что группа, связанная с Корпусом стражей исламской революции - элитной военной силой Исламской республики, получила доступ к аккаунту бывшего высокопоставленного члена команды кампании и отправила оттуда так называемые фишинговые письма. Microsoft не идентифицировало в отчете конкретных лиц или партий.

Команда Трампа не предоставила "Politico" прямых доказательств взлома иранскими акторами. "Вашингтон Пост" сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что ФБР подозревает иранских актеров за кибератаками, но менее ясно, были ли те же группы отправлять письма американским журналистам. Вещатель CNN сообщает со ссылкой на осведомленный источник, что ФБР проинформировало команду американского президента Джо Байдена - который с тех пор уступил место Камале Харрис в кампании - о риске возможных иранских кибератак в июне. В своем заявлении об расследованиях ФБР не упоминает Иран.

ФБР также изучает сообщения о кибератаках на почтовый ящик Роджера Стоуна, как он заявил о компрометации своего аккаунта. Команда Трампа обвиняет "враждебных иностранных актеров" в проведении кибератаки, с некоторыми источниками, указывающими на иранское участие.

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