- Фарер предлагает специальные меры пограничного контроля для некоторых лиц, ищущих убежища.

**Представители коалиции светофора, вместе с Союзом и федеральными землями, собрались на переговоры по вопросу улучшения контроля и управления миграцией. Согласно данным правительственных источников, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) предложила, что в будущем, если кто-то просит убежище после нелегального въезда, федеральная полиция должна использовать базу данных Eurodac для проверки, не несет ли другая страна-член ЕС ответственность за обработку процесса получения убежища. Если это так, полиция может потребовать от суда задержать заявителя из-за риска побега, при условии наличия соответствующих заведений. Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (Bamf) может инициировать ускоренную процедуру для передачи ответственности стране, несущей ответственность, в соответствии с правилами Дублина. Если задержание невозможно, вместо этого должно быть введено обязательное распределение и проживание.

Союз выдвинул условие для встречи, что они хотели обсудить ужесточение отказов на границе. По прибытии в министерство руководитель фракции Союза в бундестаге Торстен Фрии отметил, что федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) уже обозначила предварительные условия для участия Союза в таком обсуждении. Однако заявления коалиции вызвали сомнения в согласии СДПГ, FDP и Зеленых по этому вопросу.

Фрии отметил, что "необходимые условия не совсем соблюдены". Тем не менее, он заявил, что важно эффективно решать проблемы миграции, и Союз готов участвовать в этих усилиях. Вице-руководитель фракции СДПГ Дирк Визе отметил, что они хотели обсудить "законные отказы на границе" и другие вопросы, такие как полномочия служб безопасности.

Фокус Союза на ужесточении отказов на границе совпадает с более широкой дискуссией о контроле и управлении миграцией, как подчеркнула Нэнси Фэзер. Фрии подчеркнул важность соблюдения необходимых условий для эффективного решения проблем миграции.

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