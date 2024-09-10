Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМиграция

Фарер предлагает специальные меры пограничного контроля для некоторых лиц, ищущих убежища.

Политики из Коалиции и альянса ХДС/ХСС возобновили дискуссии после периода переговоров. Их цель - усилить влияние на процедуры иммиграции.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Коалиция взаимопомощи светофоров, делегатов государства и оппозиционных партий
Коалиция взаимопомощи светофоров, делегатов государства и оппозиционных партий

- Фарер предлагает специальные меры пограничного контроля для некоторых лиц, ищущих убежища.

**Представители коалиции светофора, вместе с Союзом и федеральными землями, собрались на переговоры по вопросу улучшения контроля и управления миграцией. Согласно данным правительственных источников, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) предложила, что в будущем, если кто-то просит убежище после нелегального въезда, федеральная полиция должна использовать базу данных Eurodac для проверки, не несет ли другая страна-член ЕС ответственность за обработку процесса получения убежища. Если это так, полиция может потребовать от суда задержать заявителя из-за риска побега, при условии наличия соответствующих заведений. Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (Bamf) может инициировать ускоренную процедуру для передачи ответственности стране, несущей ответственность, в соответствии с правилами Дублина. Если задержание невозможно, вместо этого должно быть введено обязательное распределение и проживание.

Союз выдвинул условие для встречи, что они хотели обсудить ужесточение отказов на границе. По прибытии в министерство руководитель фракции Союза в бундестаге Торстен Фрии отметил, что федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) уже обозначила предварительные условия для участия Союза в таком обсуждении. Однако заявления коалиции вызвали сомнения в согласии СДПГ, FDP и Зеленых по этому вопросу.

Фрии отметил, что "необходимые условия не совсем соблюдены". Тем не менее, он заявил, что важно эффективно решать проблемы миграции, и Союз готов участвовать в этих усилиях. Вице-руководитель фракции СДПГ Дирк Визе отметил, что они хотели обсудить "законные отказы на границе" и другие вопросы, такие как полномочия служб безопасности.

Фокус Союза на ужесточении отказов на границе совпадает с более широкой дискуссией о контроле и управлении миграцией, как подчеркнула Нэнси Фэзер. Фрии подчеркнул важность соблюдения необходимых условий для эффективного решения проблем миграции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Британская энергетическая компания планирует вложить 450 миллионов евро в энергетический сектор...
Политика

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии.

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии. В разгар спора о конкуренции на местном уровне британская компания VPI, финансируемая крупнейшим в мире поставщиком энергии Vitol, готова вложить около 450 миллионов евро в проекты по хранению энергии в Германии. Как сообщил CEO VPI Хорхе Пикуник агентству Reuters, эти

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно