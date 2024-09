Фактические данные об участии нелегальных иммигрантов в американских выборах

Финансирование правительства истекает 30 сентября, и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, подстрекаемый бывшим президентом Дональдом Трампом в социальных сетях, хочет объединить краткосрочный законопроект о финансировании для поддержания работы правительства с законопроектом, требующим доказательства гражданства каждого американца перед регистрацией для голосования.

Законопроект о финансировании в настоящее время не имеет достаточной поддержки для прохождения через Палату представителей только с поддержкой республиканцев, и демократы, скорее всего, будут против него.

На "The Lead" Джонсон не стал углубляться в свою поддержку предложения о гражданстве, известного как закон SAVE, во вторник.

"Мы видели, как многочисленные штаты проводили аудиты своих списков избирателей и находили тысячи неграждан в них. Это включает в себя колеблющиеся штаты, такие как Пенсильвания, Огайо и Джорджия, которые могут повлиять на результат выборов", - объяснил Джонсон CNN Джейку Тапперу.

Позже Джонсон привел в пример Техас, где нелегальные иммигранты пытались зарегистрироваться для голосования.

"Есть штаты с негражданами в списках избирателей, что достаточно, чтобы сорвать выборы. Мы должны положить конец этому", - заявил он.

Критики argue, что неграждане уже запрещено голосовать, и страх перед преследованием и депортацией является достаточным сдерживающим фактором для тех, кто уже сделал значительные жертвы, чтобы добраться до США. Это уже стандартная практика для штатов проверять регистрации избирателей с данными Департамента автомобильных дорог или социального обеспечения, и обзоры списков избирателей выявили лишь горстку попыток голосования негражданами.

Проверка списков избирателей - это регулярная задача для штатов, и в стране с более чем 330 миллионами человек естественно будут некоторые ошибки.

"Если кто-то переезжает из штата, то его регистрация избирателя должна быть отмечена и в конечном итоге удалена, потому что он больше не имеет права голосовать в этом штате. Это обычный процесс, который происходит в каждом штате, независимо от политических взглядов", - поделился Дэвид Беккер, основатель Центра инноваций и исследований выборов, в интервью для рассылки What Matters перед комментариями Джонсона.

CNN также расследовала утверждения о повсеместном голосовании нелегальными иммигрантами.

Ниже приведен обзор минимального числа незаконных лиц, регистрирующихся или активно участвующих в выборах в упомянутых Джонсоном штатах:

Техас

Республиканский губернатор Грег Эббот объявил в прошлом месяце, что длительное расследование списков избирателей в Техасе, насчитывающем около 18 миллионов избирателей, выявило более 6500 "потенциальных" неграждан в списках избирателей. Из них fewer than 2,000 have a voting history. Abbott referred the cases to the state attorney general's office "for investigation and potential legal action," although no one has been charged with illegal voting.

В 2019 году обзор списков избирателей в Техасе, казалось, выявил 95 000 неграждан в списках. Однако более близкое рассмотрение показало другую историю, как указано в отчете Texas Tribune в то время. Техас полагался на устаревший список лиц, которые ранее объявили себя негражданами, но многие из этих людей уже стали гражданами. Техас согласился на судебное соглашение, чтобы прекратить обзор.

Недавно появились утверждения, что число людей, пытающихся зарегистрироваться для голосования в нескольких штатах, резко возросло. Республиканский секретарь штата Техас Джейн Нельсон опровергла эти утверждения в апреле, отметив, что техасцы должны предоставить либо номер водительских прав, либо номер социального страхования для регистрации для голосования.

"Мы уверены, что этот метод, который у нас есть, эффективен", - сказал мне Беккер. "Штаты регулярно проводили проверки на неграждан в последние несколько лет. Они не нашли неграждан, которые голосовали. Даже Техас нашел только 0,03% потенциальных неграждан. И на основе предыдущих тенденций, скорее всего, каждый из них недавно стал натурализованным".

Огайо

Обзор списков избирателей Огайо, насчитывающих около 8 миллионов зарегистрированных избирателей, привел к удалению 154 995 неактивных или заброшенных регистраций избирателей. Меньшее число, 597, было передано республиканскому генеральному прокурору штата для "дальнейшего расследования и возможного преследования" за якобы регистрацию как неграждан. Однако еще меньшее число, 138, "похоже, голосовали на выборах в Огайо", согласно заявлению республиканского секретаря штата Фрэнка Лароза.

Лароз хочет большей власти, чтобы требовать доказательства гражданства для регистрации избирателей. Несмотря на многочисленные утверждения, никто не был обвинен в преступлении.

"Это редко, но соблюдение закона делает это редким", - сказал Лароз во время слушаний в Капитолии, где он выступал за законопроект, требующий доказательства гражданства для регистрации избирателей.

На том же слушании Демократ Адриан Фонтес, секретарь штата Аризона, заявил, что инициатива 2004 года, требующая доказательства гражданства для регистрации голосования в его штате, лишила права голоса 47 000 граждан.

"Мне нет гордости от того, что мы лишили права голоса больше граждан, чем редкие случаи голосования негражданами, якобы происходящие по всей стране", - сказал Фонтес.

Хотя случаи незаконной регистрации или голосования неграждан редки, Лароз настаивал на "нулевой терпимости" на слушаниях, потому что "каждый год десятки выборов в Огайо решаются одним голосом, часто местные выборы, которые имеют большое значение".

В 2022 году Джорджия, насчитывающая более 7 миллионов зарегистрированных избирателей, объявила результаты своего первого обзора гражданства списков избирателей. Обзор выявил 1634 человек, которые пытались зарегистрироваться, но не могли быть проверены, согласно заявлению республиканского секретаря штата Брэда Раффенспергера. Эти лица были помечены как имеющие "предстоящее гражданство" статус.

Ни один из этих сомнительных регистраторов не голосовал на выборах, но Раффенспергер выступает за дополнительный процесс проверки гражданства для получения права голоса.

В штате с более чем 8,6 миллиона зарегистрированных избирателей в системе регистрации избирателей Пенсильвании произошла непредвиденная проблема, в результате которой неграждане, законно проживающие в США, были зарегистрированы непреднамеренно. Между 2006 и 2017 годами, когда этот сбой был выявлен, по оценкам, около 168 человек без права голоса были зарегистрированы в Филадельфии, городе с населением более 1,5 миллиона человек. Эти цифры предоставил республиканский член избирательной комиссии Филадельфии.

Дополнительные доказательства

Джонсон не упоминал Канзас, но стоит отметить, что в этом штате, где зарегистрировано около 2 миллионов избирателей, федеральный суд в 2020 году отклонил закон, предусматривающий обязательное предоставление доказательств гражданства для голосования, так как штат планировал заставить более 30 000 человек перерегистрироваться, несмотря на то, что только 67 неграждан были зарегистрированы или пытались зарегистрироваться за последние 19 лет, согласно отчету Ассошиэйтед Пресс того времени.

Суд пришел к выводу, что многие из 39 неграждан, найденных в списках избирателей Канзаса, можно было объяснить "административными аномалиями".

Наконец, рассматривая случаи преследования, консервативный Фонд наследия, который считает, что система выборов США имеет слишком много уязвимостей, задокументировал в общей сложности 25 случаев преследования, связанных с гражданством, в течение более чем 20 лет.

Джонсон также предложил использовать Закон SAVE для предотвращения голосования неграждан на будущих выборах, утверждая, что даже небольшое количество неграждан-избирателей может повлиять на результаты выборов.

Закон SAVE, если он будет принят, потребует от граждан предоставлять доказательства своего гражданства перед регистрацией для голосования, что должно еще больше укрепить чистоту процесса голосования в Соединенных Штатах.

