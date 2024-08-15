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ПолитикаНовостиФедеральная полиция

Faeser открывает контактный пункт для женщин-жертв насилия

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Фаесер открывает контактную точку федеральной полиции для женщин, пострадавших от насилия
Фаесер открывает контактную точку федеральной полиции для женщин, пострадавших от насилия

Faeser открывает контактный пункт для женщин-жертв насилия

Министр внутренних дел ФРГ Наancy Фэзер открыла первый круглосуточный пункт помощи женщинам, пострадавшим от насилия, на железнодорожном вокзале Ostbahnhof в Берлине в четверг. "Никто не должен чувствовать стыда за то, что стал жертвой насилия", - заявила Фэзер. "Мы хотим снизить барьер для жертв, чтобы они могли обратиться за помощью и подать заявление".

Женщины, пострадавшие от насилия, теперь могут обратиться к "специально обученным, опытным и сочувствующим женским офицерам федеральной полиции" в пункте помощи на вокзале Ostbahnhof и подать заявление, пояснила Фэзер. Она также выразила надежду, что женщины почувствуют себя более комфортно, обращаясь в полицию, и что больше виновных будут привлечены к ответственности.

По данным Министерства внутренних дел, еще один пункт помощи будет открыт в этом году в Федеральном полицейском управлении на железнодорожном вокзале в Кёльне. В 2023 году более 256 000 человек в Германии пострадали от домашнего насилия, 70% из которых были женщины. Количество жертв домашнего насилия увеличилось на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

В пункте помощи на железнодорожном вокзале в Кёльне, который будет работать федеральная полиция позже в этом году, жертвы насилия также смогут получить помощь и подать заявление. Чтобы дальнейшая поддержать жертв, Фэзер упомянула, что федеральная полиция обучила своих офицеров обращаться с такими чувствительными случаями с заботой и пониманием.

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