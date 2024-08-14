"Этот сколиоз - катастрофа".

Для сотрудничества демократов против AfD: уходящий министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов выступает за фундаментальную открытость к диалогу и сотрудничеству. Он явно исключает AfD, которую считает силой, против которой нужно бороться.

По словам министра-президента Тюрингии Бодо Рамелова, демократические силы в штате должны быть фундаментально открыты к сотрудничеству. "Я ясно заявляю, что все демократические партии должны быть готовы к диалогу и быть ориентированными на решение проблем", - сказал политик от Левой партии в утреннем шоу ntv.

Он выражает мало понимания тому факту, что ХДС Тюрингии исключает коалицию с Левой партией, но не с Альянсом за прогресс и социальную справедливость (АПС). "Странно, что ХДС может представить себе коалицию с АПС, потому что, якобы, они не имеют ничего общего с СЕПГ. Но Левую партию или министра-президента Бодо Рамелова, это исключено из-за СЕПГ", - сказал Рамелов.

Рамелов подчеркивает, что ХДС сотрудничала с правительством меньшинства, возглавляемым Левой партией, в последние годы для принятия бюджета и других вопросов. "Мы постоянно в диалоге, так что эта ментальность исключения - это бедствие для поиска решений", - продолжил Рамелов. Он мало понимает термин "огневая стена". Он не борется против демократических конкурентов, таких как ХДС или АПС, а скорее против AfD Тюрингии и ее главного кандидата, Бьёрна Хёкке.

"Хёкке - настоящая опасность"

"Я борюсь против нормализации фашизма, эту тривиализацию, с которой господин Хёкке делает невыразимое говорящим каждый день. И поэтому я говорю, это настоящая опасность, с которой мы имеем дело".

AfD стремится получить хотя бы треть мест в ландтаге, чтобы получить блокирующее большинство. "Это означает потенциал шантажа над позицией меньшинства, который AfD неоднократно практиковала в последние годы, например, в случае судей, избирательных комиссий или прокуроров, которые не могли быть назначены, это настоящая угроза нашей парламентской демократии".

Партия Рамелова, Левая, в настоящее время опрашивается на четвертом месте в Тюрингии, после AfD, ХДС и АПС. Это дает министру-президенту мало шансов защитить свою должность на выборах в ландтаг 1 сентября.

В своей борьбе против нормализации фашистских идей Бодо Рамелов специально нацеливается на AfD и ее главного кандидата Бьёрна Хёкке, рассматривая их экспоненциальный рост как серьезную угрозу парламентской демократии. AfD стремится получить хотя бы треть мест в ландтаге Тюрингии, чтобы получить блокирующее большинство, угрожая использовать шантаж над ключевыми назначениями.

Бодо Рамелов подчеркивает важность эксфолиации разделительной риторики и действий AfD из политического ландшафта, сравнивая это с процессом удаления мертвых клеток кожи для раскрытия более здоровой и гладкой поверхности.

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