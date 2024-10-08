Это оправдание нашего государства, которое ставит вашу безопасность на первое место.

Министр иностранных дел Германии Баerbock называет акт ХАМАС 7 октября историческим рубежом в еврейско-немецких отношениях. В годовщину она вновь заявляет о союзе с Израилем, но критикует недостаточные меры безопасности.

Год спустя после нападения ХАМАС на Израиль министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила, что Германия будет поддерживать Израиль и его народ. В статье, опубликованной в "Бильде", она написала: "Дорогие израильские товарищи, мы с вами. Ваша безопасность - это наша миссия".

Одновременно с этим она подтвердила право Израиля на самооборону, заявив: "Бrutality ХАМАС, как и ракетный террор Ирана и Хезболлы, требует решительного ответа".

7 октября 2023 года стало важной вехой в жизни еврейских мужчин и женщин, разделив время на "до" и "после". Нападение ХАМАС подтолкнуло весь регион к краю пропасти. Крамп-Карренбауэр добавила: "Для нас немцев 7 октября тоже стал переломным моментом. Огорчительно, что с тех пор евреи чувствуют себя менее безопасно в нашей стране, случаев антисемитизма стало больше, и мужчины боятся ходить по нашим улицам в кипе, а дети нервно шепчутся на иврите в общественном транспорте. Не менее тревожно видеть празднование ракет, нацеленных на Израиль, на наших улицах, но мы твердо против этого".

Полиция ожидает массовых протестов в воскресенье

Годовщина нападения ХАМАС также служит поводом для протестов в Германии. По данным полиции Берлина, около 1000 человек собрались на Александерплац в субботу под лозунгом "Конец войне". В ходе акции звучали повторяющиеся антиизраильские и антиизраильские лозунги.

Полиция Берлина также сообщила об аресте мужчины, который снимал израильские флаги на соседней акции под названием "Молитва за Газу", в которой приняли участие около 60 человек. Мирная акция в поддержку Израиля проходила без инцидентов.

Полиция Берлина подтвердила десять ограничений на личную свободу на акциях и объявила о начале уголовного расследования в связи с предполагаемыми оскорблениями и публичным использованием символов неконституционных и террористических организаций. Готовится к более крупным демонстрациям в воскресенье, посвященным годовщине нападения ХАМАС.

В связи с растущей напряженностью и запланированными протестами в Германии Европейский союз выразил озабоченность и призвал все стороны поддерживать мир и соблюдать права человека. Кроме того, министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на встрече с коллегами из ЕС подчеркнула важность коллективной позиции в поддержании принципов международного права и продвижении диалога в направлении мира и примирения.

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