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ПолитикаНовостиВыборы в США

Это экономика, дурак: контент возвращается в избирательную кампанию США

Три месяца до выборов в США Камала Харрис и Дональд Трамп намекают на свои планируемые экономические политики: увеличение тарифов, снижение налогов или увеличение пособий на детей и снижение расходов на жилье

 and  Christian Meier
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Из-за недавнего резкого роста цен многие американцы более внимательно следят за содержимым своей тележки для покупок

- Это экономика, дурак: контент возвращается в избирательную кампанию США

Речь об экономике, идиоты - старая поговорка из выборов в США. И после недавних сумасшедших недель, полных покушения на убийство, смены кандидата и личных атак, содержание медленно возвращается на передний план.specifically, экономические взгляды Дональда Трампа и Камалы Харрис.

Это о стоимости жизни!

Демократический кандидат в президенты, согласно своим советникам, фокусируется на повседневных проблемах, в частности, на снижении стоимости продуктов питания, жилья и здравоохранения, и на увеличении пособий на детей. Ее кампания официально не комментировала этот подход. 16 августа Харрис планирует представить детали своей экономической программы на мероприятии кампании в Северной Каролине.

Новостное агентство Reuters комментирует ее планы, в отличие от тех, что есть у действующего президента Джо Байдена, словами: "Одинаковые ценности, разное видение". Ее экономическая программа похожа на программу Байдена и в основном нацелена на средний класс, как сказали несколько советников Reuters.

"Рынок жилья в кризисе"

Ее команда кампании будет особо фокусироваться на том, что волнует избирателей в ключевых штатах, где менее 90 дней осталось до президентских выборов 5 ноября. Харрис также планирует сохранить обещание Байдена не повышать налоги для людей, зарабатывающих до $400,000.

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Инфляция снижается

Экономические вопросы могут стать решающими на выборах в США. В осенних выборах последствия высокой инфляции последних лет, скорее всего, станут центральным вопросом. При президенте Байдене инфляция достигла 9,1 процента в июне 2022 года, самого высокого уровня почти за 40 лет. Основными причинами были пандемия COVID-19 и российское нападение на Украину. Сейчас уровень инфляции составляет около трех процентов.

Республиканский кандидат в президенты и бывший президент Дональд Трамп винит Байдена и Харрис в значительном увеличении расходов граждан в последние годы. Его план для экономики: дальнейшие налоговые льготы для домашних хозяйств среднего класса и отмена налогов на чаевые - предложение, которое поддерживает Харрис, но которое критически воспринимают эксперты. Их опасение: услуги будут оплачиваться минимально, а фактическая оплата будет в виде налоговых чаевых.

Дональд Трамп хочет ввести импортные тарифы

Трамп также требует введения всеобъемлющих импортных тарифов, что Харрис отвергает. Его идея: американцы должны покупать американские продукты. И в лучшем случае рабочие места по производству вернутся в США. Но это не очень хорошо сработало в первом сроке Трампа.

На предстоящих президентских выборах 5 ноября Камала Харрис и ее команда кампании фокусируются на ключевых штатах-pendulums и обращаются к вопросам, которые волнуют избирателей, таким как кризис на рынке жилья. Несмотря на сходство экономической программы с программой президента Джо Байдена, Reuters подчеркивает другое видение от Харрис, сказав: "Одинаковые ценности, разное видение".

По мере приближения выборов в США экономические вопросы остаются решающими, с увеличением стоимости жизни при президенте Джо Байдене и вице-президенте Камале Харрис, которое является центральной проблемой для республиканского кандидата в президенты, бывшего президента Дональда Трампа. План Трампа включает дальнейшие налоговые льготы для домашних хозяйств среднего класса и отмену налогов на чаевые, предложение, которое поддерживают и Трамп, и Харрис, хотя эксперты выражают опасения по поводу возможного влияния на минимальную заработную плату и доходы работников сферы услуг.

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