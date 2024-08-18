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Эти демократические законодатели участвуют в одном из самых сложных избирательных сражений в 2024 году.

Королевская династия предлагает тремя демократическими сенаторами, отстаивающими интерес своих избирателей, принимающими участие в самых ожесточенных выборах страны, решили пропустить демократическую национальную конференцию по случаю выборов в Чикаго на этой неделе. Несмотря на стремление...

 and  Carmen Simpson
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Эти демократические законодатели участвуют в одном из самых сложных избирательных сражений в 2024 году.

Сенаторы Шеррод Браун из Огайо, Джон Тестер из Монтаны и Джеки Розен из Невады не будут присутствовать на четырехдневном собрании, согласно их офисам. В отличие от них, демократические претенденты на ключевые государственные должности, в том числе сенатор Боб Кейси из Пенсильвании, конгрессмен Элисса Слоткин из Мичигана и сенатор Тамми Болдуин из соседней Висконсин, запланировали свое появление на собрании.

Браун и Тестер представляют штаты, которые Дональд Трамп выиграл существенно в 2016 и 2020 годах, в то время как Розен представляет Неваду, высококонкурентный бастион для демократов. Отсутствие Брауна, Тестера и Розена существенно, так как демократы стремятся сохранить свое тонкое большинство в Сенате, а потенциальная победа республиканцев в любом из этих расов может перевернуть контроль над палатой в ноябре. Несмотря на преимущество Розен в демократических кругах, частное опросы показывают, что гонка уже не так очевидна, как показывают общественные опросы.

Причины пропуска демократической конференции различаются. Кампания Брауна заявила, что он и его команда планировали быть в Огайо в течение месяцев, с запланированным списком городов, которые он посетит вместо этого. Однако Браун поддержал вице-президента Камалу Харрис после того, как президент Джо Байден ушел в отставку.

В Монтане Тестер планирует посетить благотворительный вечер в Мизуле и концерт Pearl Jam в Университете Монтаны на этой неделе. Он еще не поддержал Харрис в качестве кандидата в президенты и предпочел провести август, встречаясь с жителями Монтаны и фермерами.

Что касается Невады, спикер пресс-службы кампании Розен подчеркнула в четверг, что она поддерживает билеты Харрис-Уолз и присоединилась к ним на митинге в Лас-Вегасе на прошлой неделе. Однако ее фокус остается на своей переизбрании, общаться с жителями Невады в течение недели конференции.

Нет единого правила для посещения партийных конференций, и каждая политическая гонка уникальна. Стратеги argue, что время кандидата - это их самый ценный актив, и тратить его на ДНС означает меньше времени с неопределившимися избирателями.

Марк Лонгабау, демократический стратег, подчеркнул, что для кандидатов в близких гонках преимущества посещения ДНС минимальны. «Для некоторых из этих кандидатов в очень конкурентных гонках, в чем смысл поездки в Чикаго на несколько дней? Вы не получите много медийного освещения. Все эти кандидаты уже хорошо справляются с финансированием; это не значит, что они должны встречаться со Стивеном Спилбергом, чтобы собрать деньги», - сказал он.

Дейв Чейз, менеджер кампании бывшего конгрессмена Тима Райана в борьбе за Сенат, объяснил, что пропуск конференции не является вопросом противопоставления вице-президента. «Я не думаю, что это действительно вопрос быть с вице-президентом или нет. Несмотря на того, кто является nominee, вы обычно видите, как люди в близких гонках пропускают эти мероприятия, чтобы сосредоточиться на своих кампаниях», - сказал он.

Браун и Тестер создали уникальные образы, которые помогли им в трудных гонках в прошлом. В этом цикле выборов Тестер подчеркивал свою готовность противостоять своей партии и принять более консервативный подход. Браун сохранил поддержку в Огайо с образом популистского демократа, который может мобилизовать избирателей, несмотря на растущую консервативность. В обоих случаях эти сенаторы продемонстрировали свою независимость от политических настроений своего штата в прошлых кампаниях.

Бывший главный сотрудник Демократической партии в Сенате предположил, что демократы, присутствующие на конференции, в основном те, у кого есть возможности для выступления, «которые они считают полезными для своих базовых избирателей и для дополнительной национальной финансовой экспозиции».

«Я предполагаю, что те, кто остаются дома, считают, что выступление на ДНС не будет полезным для их гонок и предпочтут провести эти дни, кампанию в своем штате», - сказал бывший главный сотрудник. «Даже те, кто присутствует, я бы предположил, что они придут только на один день».

Болдуин планирует совершить тур по стране на этой неделе, с остановкой на конференции в четверг, прежде чем вернуться в Висконсин для остальной части тура, согласно пресс-секретарю кампании Эндрю Мамо. Билет Харрис-Уолз проводит митинг в Милуоки во вторник. Мамо заявил, что Болдуин, которая поддержала Харрис и Уолз, не планировала присутствовать, так как у нее были «предварительно запланированные обязательства в северной Висконсин».

Отсутствие сенаторов Брауна, Тестера и Розена на демократической конференции может повлиять на усилия их партий по сохранению большинства в Сенате, так как эти штаты являются критически важными в выборах в ноябре. Несмотря на то, что Браун поддержал вице-президента Харрис и Тестер планирует посетить благотворительный вечер и концерт, они предпочли сосредоточиться на своих штатах, а не на собрании.

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