Эта мать предоставляет местным детям одежду, образовательные ресурсы и связь с их коренным наследием как часть их сообщества.

В 2012 году Элисии Мануэль позвонили с одним из тех срочных звонков, которые требуют безотлагательного внимания, и речь шла об младенце, нуждающемся в неотложной помощи.

Как сказал социальный работник, "У вас есть 48 часов, и нам нужен этот детский автокресло обратно". Это осознание побудило Мануэль к изменениям и поиску необходимых ресурсов.

Личный путь Мануэль как приемной матери и приемной матери побудил ее основать некоммерческую организацию Три драгоценных чуда, добровольческую ассоциацию, поддерживающую нуждающихся коренных американских детей и их семьи.

Отождествляя себя как апач и мексиканец, Мануэль и ее муж, Текумсе, член племени Гила-Ривер, получили лицензию на приемную семью в Аризоне. Этот регион часто перепредставляет коренных американских детей в системе опеки и одновременно сталкивается с нехваткой приемных родителей коренных американцев.

В течение шести месяцев после того, как она стала матерью для четырех детей младше двух лет, Мануэль описала свой опыт как "невероятно благословленный".

Чтобы поддержать коренных американских детей и опекунов, Мануэль начала собирать основные товары, такие как одежда, подгузники, гигиенические принадлежности и игрушки, и распределять их из своего склада на территории племени Гила-Ривер.

"Если мама не может позволить себе подгузники или молодой человек нуждается в обуви, мы постараемся удовлетворить их потребности, если у нас есть товары", - объяснила Мануэль.

По мере того, как Мануэль расширяла свою деятельность в сообществе, она узнала, что помощь часто нужна не только приемным и приемным семьям. Сегодня она помогает закрывать эти пробелы и предоставлять достаточные ресурсы коренным американским детям.

Мануэль также столкнулась с опекунами, обеспокоенными сохранением культурных и исторических корней детей.

"В Аризоне нас окружают 22 значительных племени", - сказала Мануэль. "Приемные родители и бабушки и дедушки, не являющиеся коренными, а также групповые дома, спрашивают: 'Как я могу установить культурные связи моих детей?'"

Мануэль понимает важность семьи и культурных связей после своего собственного опыта.

"Я не знала своей апачской стороны", - призналась она. "Когда мне было около 30 лет, я узнала больше. Они приняли меня тепло, благословили меня и провели специальную церемонию у меня дома (назвав меня Красивый подсолнух). Я почувствовала поддержку и любовь. Я хочу этого для этих детей".

В результате Мануэль начала проект, в котором пожилые люди создавали племенные одеяла для детей в опеке. Кроме того, ее некоммерческая организация проводит занятия по бисероплетению, образовательные семинары и курсы родительских навыков.

В мае они провели второй пороу, ритуал благословений, музыки, барабанного боя и танцев, который собрал коренных американцев со всех племен.

Для подростков, таких как 17-летний Джейкоб, усыновленный в семью, не являющуюся коренной, в возрасте семи лет, это событие дает возможность сохранить свои корни и развить самосознание.

"Есть много детей, подобных мне, которые борются за то, чтобы найти себя", - сказал Джейкоб. "Это им помогает. Это побуждает меня узнать как можно больше о себе и моем сообществе".

Мануэль и ее некоммерческая организация ежегодно обслуживают более 800 коренных американских детей и семей, предлагая программы и культурные мероприятия. В конечном итоге она подчеркнула создание безопасных, оптимистичных и культурно чувствительных домов для коренных американских детей, независимо от происхождения опекунов.

"Есть много коренных детей, находящихся в опеке. Я хочу, чтобы дети приходили и относились к своему чувству идентичности и культуры", - страстно сказала Мануэль. "Я действительно хочу, чтобы дети знали, что они всегда будут признаны, любимы и знали свою историю".

Вы ищете возможность участия? Исследуйте веб-сайт Трех драгоценных чудес и найдите способы помочь.

Чтобы пожертвовать Трем драгоценным чудесам через GoFundMe, нажмите здесь.

После основания Трех драгоценных чудес Мануэль и ее команда регулярно искали способы лучше поддерживать сообщество. Они поняли, что предоставление необходимых ресурсов недостаточно, и решили вовлечь пожилых людей в свои инициативы, такие как создание племенных одеял для детей в опеке.

С успехом своих программ некоммерческая организация Мануэль смогла ежегодно помогать более 800 коренных американских детям и семьям, способствуя чувству культурной идентичности и истории для многих молодых людей, подобных 17-летнему Джейкобу, усыновленному в некоренную семью.

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