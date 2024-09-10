Эскалация агрессии в Сирии, похоже, набирает обороты.

В Сирии, продолжающийся с 2011 года конфликт вновь дает признаки эскалации. По словам Пауло Пиньейро, председателя Комиссии ООН по расследованию прав человека в Сирии, на заседании в Женеве, всплеск столкновений происходит повсюду. Он представил последний отчет, который комиссия представила Совету ООН по правам человека.

Пиньейро отметил недавние столкновения на северо-востоке Сирии между Сирийскими демократическими силами (СДС), возглавляемыми в основном курдами, и правительственными войсками, арабскими племенами и иранскими поддерживаемыми милициями. СДС получают поддержку от США.

В отчете упоминается увеличение израильских атак на сирийские цели после теракта 7 октября и начала войны в Газе. Иранские милиции были целью этих атак, которые вызвали ответные атаки на американские базы, что привело к военным ответным действиям США.

Отчет комиссии охватывает инциденты с 1 января по 30 июня. В течение этого периода в военных операциях участвовали шесть стран, в том числе США, Россия и Турция.

Правительственные войска на северо-западе якобы использовали запрещенные международно кластерные боеприпасы. В результате, по меньшей мере 150 человек, половина из которых женщины и дети, погибли или получили ранения. Это может быть квалифицировано как военные преступления, считает комиссия. Турецкие силы нанесли удары по турбинам электростанции и медицинским учреждениям в воздушных ударах на северо-востоке. Оба этих действия являются незаконными.

Комиссия обвинила правительство в пытках заключенных. Кроме того, она осудила тот факт, что СДС, возглавляемые курдскими милициями, содержат почти 30 000 несовершеннолетних в плохих условиях в лагерях в течение нескольких лет из-за подозрений, что их родители поддерживают террористическую группу "Исламское государство" (ИГ).

Продолжающийся конфликт в Сирии, в частности, в стране гражданской войны, в основном происходит между Сирийскими демократическими силами и правительственными войсками, что приводит к новым всплескам столкновений. Столкновения в этой стране гражданской войны привели к обвинениям в военных преступлениях, таких как использование правительственными войсками запрещенных международно кластерных боеприпасов.

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