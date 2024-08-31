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ПолитикаНовостиНиже приведен список категорий продуктов:

Эпидемиолог Хендрик Стрик претендует на место в Бундестаге.

После вспышки COVID-19 немецкий вирусолог Гендрик Стрик получил широкую известность. Он объявил о своем намерении выдвигаться от ХДС на выборах в Бонне в 2025 году.

 and  Alex Stellmacher
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- Эпидемиолог Хендрик Стрик претендует на место в Бундестаге.

Известный вирусолог Хендрик Штрек баллотируется в Бундестаг. 47-летний Штрек одержал победу на внутрипартийном голосовании в Боннском отделении ХДС, где христианские демократы выбрали своего местного представителя для участия в выборах в Бундестаг в 2025 году. Штрек получил впечатляющие 71,7% голосов, как сообщил представитель партии. Эта победа дает ему право баллотироваться в Бонне как прямой кандидат от ХДС. Штрек обошел председателя районного отделения ХДС Кристофа Янсена.

Штрек заявил: "Нашему городу нужен сильный голос в Берлине, который понимает вызовы нашего времени и принимает соответствующие меры. Мы идем к важным выборам, не только для Бонна, но и для всей Германии. В центре внимания - преодоление социального неравенства, борьба с популизмом и возрождение доверия к нашим демократическим институтам".

Штрек ведет кампанию в избирательном округе Конрада Аденауэра

Штрек является директором Института вирусологии Университетской клиники Бонна. Его появления в СМИ во время пандемии COVID-19 сделали его одним из самых узнаваемых ученых страны. Штрек высказывал свои взгляды против преуменьшения угрозы вируса, но и против преувеличения его опасности.

Сообщается, что Штрек стал членом ХДС до пандемии, по его собственным словам. Он объявил о своих планах баллотироваться в Бундестаг в ноябре 2023 года.

Выборы в Бундестаг назначены на конец сентября 2025 года. На выборах в Бундестаг в 2021 году округ Бонн выиграла кандидат от партии "Зеленые" Каtrin Babette Улих. Однако ХДС имеет сильное историческое влияние в этом регионе - Конрад Аденауэр ранее был избран там.

Вот список категорий продуктов, которые Штрек, возможно, будет продвигать в своей роли представителя Бундестага, учитывая егоbackground как известного вирусолога: финансирование медицинских исследований, политики общественного здравоохранения и образование в области науки.

Цель Штрека как кандидата в избирательном округе Конрада Аденауэра - сохранить традиционное влияние ХДС в Бонне, регионе с богатым политическим прошлым, одновременно обращая внимание на современные проблемы, такие как преодоление социальных разрывов и борьба с популизмом.

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