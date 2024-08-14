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Эмхофф ударил Эйлин Кэннон в качестве судьи, которая "послушает Трампа", предупреждая о возможных будущих кандидатах в Трампа SCOTUS

Второй джентльмен Даг Эмхофф раскритиковал федерального судью, курировавшего дело о классифицированных документах против Дональда Трампа на благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе во вторник, что если он будет переизбран, Трамп может рассмотреть возможность назначения ее в Верховный суд...

 and  Ksenia Johnson
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Эмхофф ударил Эйлин Кэннон в качестве судьи, которая "послушает Трампа", предупреждая о возможных будущих кандидатах в Трампа SCOTUS

На частном мероприятии, посвящённом сбору средств для совместного фонда вице-президента Камалы Харрис, Эмхофф подчеркнул важность выборов, утверждая, что если Трамп победит Харрис, он может заполнить следующую группу вакансий в Верховном суде судьями, которые "не следуют никаким прецедентам", особо выделив окружного судью Эйлин Кэннон, которая вела дело о классифицированных документах Трампа перед его закрытием в прошлом месяце.

"(Трамп) не годится для службы, он не должен приближаться к Белому дому. Но если somehow они выиграют, они смогут назначить ещё двух или трёх судей. И они будут, типа, как Эйлин Кэннон, они не следуют никаким прецедентам, они просто выполняют волю Трампа. И они будут молоды, и они останутся на этом месте в течение 30 или 40 лет", - сказал Эмхофф.

Комментарии Эмхоффа примечательны тем, что Харрис пыталась дистанцироваться от комментариев о правовых делах Трампа. На нескольких митингах в ключевых штатах на прошлой неделе она успокаивала крики зрителей "закройте его", имея в виду Трампа, настаивая на том, что демократы должны сосредоточиться на победе над Трампом на выборах.

Фонд, организованный инвестиционным банкиром Стивеном Полом и его женой Нэнси Пол в их доме в Беверли-Хиллз, собрал более 3 миллионов долларов, сказал Эмхофф аудитории.

Эмхофф призвал публику поддержать кампанию помимо финансовой помощи, отметив "здесь много юристов" и намекая на то, что республиканцы могут прибегнуть к "шалостям" во время выборов, не уточняя, что он имел в виду.

"Продолжим собирать деньги, волонтёрить. Я знаю, что здесь много юристов, так что будет много - вы знаете, они уже говорят об этом. Так что мы должны победить, мы должны защитить победу. Так что нам понадобятся юристы, нам понадобятся волонтёры", - сказал Эмхофф.

Самую тепло встреченную фразу вечера Эмхофф произнёс, критикуя Трампа за его возраст, назвав его "разваливающимся" и "деградировавшим", указав на его разговор в X с Илоном Маском, в котором он, казалось, заикался.

"Она сильная и может почувствовать слабость, а Трамп слаб. Давайте будем честными, этот фальшивый жёсткий парень, это запугивание, всё это рассыпается", - сказал он.

"И он просто разваливается. Это видно. Это слышно вчера. Он буквально, как я сказал, это деградированная версия уже плохого человека", - продолжил он, вызвав смех и аплодисменты публики.

Тема политики была очевидна в речи Эмхоффа на мероприятии, так как он обсуждал возможные последствия победы Трампа, в том числе назначение судей, которые могут не придерживаться юридических прецедентов. Кроме того, Эмхофф намекал на возможность "шалостей" республиканцев во время выборов, предполагая, что юридические профессионалы и волонтёры будут необходимы для противодействия таким действиям.

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