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Эмфи Макрон начал официальные диалоги с внутриполитическими организациями

 and  Hanna Hofmann
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После парламентских выборов президент Макрон выступает за всеобъемлющий альянс.
После парламентских выборов президент Макрон выступает за всеобъемлющий альянс.

Эмфи Макрон начал официальные диалоги с внутриполитическими организациями

После парламентских выборов во Франции несколько недель назад страна столкнулась с политической неопределенностью. Сначала казалось, что ультраправый националист Марин Ле Пен одержит значительную победу, но это было предотвращено совместными усилиями левых и центристских сил. Партия Ле Пен и ее союзники заняли третье место, уступив центристам Макрона. Ни одна из сторон не смогла завоевать достаточно мест, чтобы сформировать большинство правительства.

В результате премьер-министр Макрона Габриэль Атталь был вынужден уйти в отставку. Однако Макрон еще не назначил ему преемника.

Левые утверждают, что имеют право сформировать правительство после своей победы на выборах. Ранее они договорились, что гражданский служащий Люси Кастес должна стать премьер-министром. Обсуждая эту возможность в France Inter, лидер партии "Зеленые" Мари Тонделеир заявила: "Нет никакого плана Б, кроме Люси Кастес". Лидер левой партии "Непокоренная Франция" (ЛФИ) Манюэль Бомпард заявил, что не назначение Кастес будет актом авторитаризма.

С другой стороны, Макрон неоднократно заявлял о своем желании сформировать правительство коалиции с существенной и стабильной поддержкой. Он призывает партии сотрудничать друг с другом.

Политическая нестабильность во Франции во многом объясняется противоречивыми силами, действующими в стране. Центристские силы Макрона и левые требуют значительной роли в формировании правительства.

Левые, возглавляемые Манюэлем Бомпардом, настаивают на том, что назначение гражданского служащего Люси Кастес премьер-министром не подлежит обсуждению, считая любое отклонение от этого акта авторитаризма.

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