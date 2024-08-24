Экстремисты ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение в Солингене

Исламистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за смертельное ножевое нападение в Солingen. За этим актом стоит приверженец ИГИЛ, который совершил его в качестве мести за мусульманских жертв в Палестине и других местах, как указано в заявлении пропагандистского крыла ИГИЛ, Аmaq.

Происшествие в Солingen было классифицировано как ужасающий пример международного преступления, связанного с экстремистскими группами. В результате глобальное сообщество выразило обеспокоенность растущей тенденцией преступлений на религиозной почве.

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