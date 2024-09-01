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ПолитикаНовостиНидерланды

Экстремистская партия AfD в Тюрингии запрещает всем сотрудникам СМИ посещать их празднование выборов.

Изначально партия "Альтернатива для Германии" (АфД) стремилась исключить определенных журналистов из своего избирательного мероприятия в Тюрингии. После решения суда об этом они сейчас рассматривают возможность вообще запретить присутствие всех представителей СМИ.

 and  Ksenia Johnson
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Мероприятие в Берлине, организованное партией AfD по поводу выборов в Европарламент в июне
Мероприятие в Берлине, организованное партией AfD по поводу выборов в Европарламент в июне

- Экстремистская партия AfD в Тюрингии запрещает всем сотрудникам СМИ посещать их празднование выборов.

Отделение АФД в Тюрингии решило не допускать журналистов на свой праздник по случаю предстоящих выборов в земельное собрание в воскресенье. Это решение было принято после решения Регионального суда Эрфурта накануне, которое предписывало АФД допустить нескольких журналистов, которым было отказано в доступе, к их избирательной вечеринке. Судьи согласились с доводами СМИ о том, что их свобода прессы была ограничена. Несмотря на то, что решение еще не вступило в силу, АФД имело право обжаловать его в Высшем региональном суде.

Популярные СМИ, такие как "Шпигель", издания Springer, такие как "Бильд" и "Вельт", а также "тац", совместно обратились в Региональный суд с просьбой оспорить исключение их журналистов из избирательной вечеринки АФД. Центральные избирательные вечеринки обычно являются важными точками сбора для журналистов, предоставляющими представление об атмосфере выборов и возможности интервью с видными фигурами партии.

В воскресенье жители Тюрингии будут голосовать за новый ландтаг. АФД баллотируется с кандидатом в лидеры Йёрком Бёкке. В недавних опросах партия лидирует с около 30%. АФД в Тюрингии классифицируется как надежно праворадикальная по мнению офиса по защите конституции земли.

Рationale судьи

Судья Кристоф фон Фризен обосновал решение тем, что избирательная вечеринка не была мероприятием для благодарности волонтерам и членам партии, а имела информационный характер. Поскольку АФД уже допустила других представителей СМИ на вечеринку, она считалась открытым мероприятием. Поэтому партии следовало предоставить такую же привилегию и другим СМИ. Несмотря на то, что доступ СМИ не мог быть неограниченным в тесных помещениях, партия должна была заранее объявить четкий процесс аккредитации для справедливого отбора участвующих представителей СМИ, по мнению судьи.

Брага сообщил, что к субботнему утру на избирательную вечеринку зарегистрировалось около 150 представителей СМИ. Однако вместимость ранее не объявленного места могло вместить только 200 участников, из которых уже 50 представителям СМИ были отправлены приглашения.

Необходимость устного заседания

Региональный суд провел устное заседание, так как АФД оспаривала аналогичный срочный приказ суда накануне в течение недели. Конституционный суд Тюрингии впоследствии решил, что АФД должна была иметь юридическое заседание перед срочным приказом. Это заседание теперь состоялось.

В другом случае Региональный суд постановил, что еще один журналист должен быть допущен на избирательную вечеринку. Ранее Конституционный суд критиковал Региональный суд за установление срока для АФД для представления заявления 2 сентября, после дня выборов. Решение было необходимо до избирательной вечеринки, которое теперь принято.

Решение, принятое Региональным судом в Эрфурте, позволяет СМИ, таким как "Шпигель", "Бильд" и "Вельт", а также "тац", присоединиться к избирательной вечеринке АФД в Нидерландах, так как АФД участвует не только в выборах в Тюрингии. Голландская версия АФД, подобно их офису, классифицируется как праворадикальная и также баллотируется на предстоящих выборах.

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