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ПолитикаНовостиФедеральное министерство внутренних дел

Экстремист Мофаттех покидает Германию

 and  Katherine Bradley
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Известный исламский лидер в Германии: Мохаммад Хади Мomitemех
Известный исламский лидер в Германии: Мохаммад Хади Мomitemех

Экстремист Мофаттех покидает Германию

Прямо перед дедлайном Мохаммад Хади Мофатех предпринял последнюю попытку оспорить свой высылки из Германии. Бывший лидер запрещенного Исламского центра Гамбурга и представитель религиозного режима Ирана теперь покинул страну. "Это хорошо для безопасности", - прокомментировал сенатор внутренних дел Гроте.

Мохаммад Хади Мофатех покинул Германию примерно через две недели после получения уведомления о депортации. Он уехал в один из вечеров вторника, как объявило министерство внутренних дел Гамбурга. Это означало, что он уехал до дедлайна вечера. Если он попытается вернуться в течение следующих 20 лет, ему грозит тюремное заключение.

Сенатор внутренних дел Гамбурга Анди Гроте заявил: "Мы успешно депортировали одного из самых известных исламистов Германии с отъездом бывшего главы Исламского центра Гамбурга". Уход Мофатеха полезен для безопасности Германии, так как он пытался оспорить свою депортацию прямо перед дедлайном. Во вторник днем в Административный суд Гамбурга было подано срочное ходатайство о продлении дедлайна.

До выдворения федеральный министр внутренних дел Нанси Фэзер запретила Исламский центр Гамбурга, назвав его "значительной иранской пропагандистской машиной в Европе". Центр считался иранским правительственным оплотом и находился под наблюдением внутренней разведки за распространение исламских идей. В конце июля центр, а также несколько его филиалов, были запрещены Министерством внутренних дел. Министерство объявило Исламский центр Гамбурга экстремистской исламской организацией с целями, противоречащими конституции. Знаменитая "Голубой мечеть", управляемая центром на Внешнем Альстере в Гамбурге, а также другие активы IZH, были конфискованы.

По данным гамбургской службы внутренней разведки, Мофатех является высшим духовным авторитетом шиитов в Европе, за исключением Великобритании, и напрямую получает приказы от Верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Он считается представителем Хаменеи в Германии. "Мофатех - это хорошо обученный представитель нынешнего режима в Тегеране. Его семья глубоко укоренилась в государственно-религиозной элите Ирана", - говорится в последнем отчете службы внутренней разведки Гамбурга. Он возглавлял Исламский центр Гамбурга с 2018 года.

Министерство внутренних дел Германии, ответственное за надзор за внутренними делами, ранее запретило Исламский центр Гамбурга из-за его связи с иранскими пропагандистскими усилиями. После отъезда Мохаммад Хади Мофатех, бывший глава запрещенного Исламского центра Гамбурга, теперь находится под юрисдикцией Федерального министерства внутренних дел.

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