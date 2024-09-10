Эксперты по миграции: отказ в приеме запрещен

Критики резко осуждают предложения сразу же отправлять обратно беженцев на границах Германии. Институт миграции не согласен, заявляя, что "недавняя дискуссия об изгнании заявителей на убежище прямо на границах Германии является вредным видом популизма в дебатах о миграционной политике". Они также утверждают, что "текущая правовая структура недвусмысленно указывает на то, что изгнание заявителей на убежище является незаконным".

Институт также выступает против идеи объявить национальную чрезвычайную ситуацию в соответствии с европейскими договорами для авторизации expulsions на границе. Они считают, что "все прошлые попытки обойти Закон ЕС таким способом были отклонены Европейским судом юстиции (ЕСЮ)". Вызов чрезвычайной ситуации, по их мнению, является рискованным подходом и чисто тактическим.

Институт добавляет, "последствия политики, высылающей заявителей на убежище на границах Германии, неопределенны". С точки зрения исследований миграции, они считают, что независимые национальные действия в рамках координированной европейской миграционной политики контрпродуктивны. Они порождают непредвиденные миграционные модели и препятствуют прогрессу европейской миграционной политики.

"Популистская риторика"

Институт миграции также осудил пограничные проверки, введенные министром внутренних дел Нэнси Фэзер в понедельник. Они заявили, "это действие потенциально угрожает зоне Шенгена, важному достижению европейской интеграции. Это также серьезно ставит под сомнение реализацию запланированной реформы Общей европейской системы убежища к 2026 году".

Европейская система убежища и индивидуальное право на убежище в настоящее время находятся под атакой - это популистская риторика, сокрушается Институт. "Теперь необходим основанный на фактах диалог о миграционной политике в Европе".

Фэзер пояснила в понедельник, одновременно вводя пограничный контроль, что правительство разработало "концепцию погранично-совместимых и эффективных депортаций беженцев", выходящую за рамки текущих масштабов. Она не вошла в подробности сразу.

Беженцы попадают в приемные центры

Депортация лиц, не имеющих законного проживания в Германии, является основным требованием фракции Союза в переговорах с федеральным правительством и землями о будущей миграционной политике. Следующий раунд переговоров состоится во вторник днем.

До сих пор заявители на убежище перевозились с границы в приемные центры на территории Федеративной Республики. Затем определяется, несет ли ответственность другая страна ЕС за заявление на убежище в соответствии с правилами Дублина, и человека можно вернуть туда.

Институт миграции - это общенациональная группа из примерно 220 ученых из разных областей, исследующих вопросы миграции и интеграции. Их основная цель - критическое рассмотрение политических решений и общественных дискуссий о миграции, интеграции и убежище.

Институт миграции считает, что вызов национальной чрезвычайной ситуации для авторизации expulsions на границе, как предлагают некоторые, является рискованным подходом и чисто тактическим, учитывая историю Европейского суда юстиции по отклонению таких попыток. Кроме того, Институт считает, что независимые национальные действия в контексте координированной европейской миграционной политики могут порождать непредвиденные миграционные модели и препятствовать прогрессу европейской миграционной политики.

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