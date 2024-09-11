Экономическому росту Украины мешает распространение мин.

18:07 Первая жертва в Московской области в результате атак украинских дроновВ результате значительных атак украинских дронов в Московской области погиб первый человек. Губернатор Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что 46-летняя женщина скончалась после удара дрона по жилому дому в Раменском, расположенном на южных окраинах столицы.

18:43 Москва оправдывает военные операции в ответ на удары украинских дроновПосле последних атак украинских дронов на Москву Кремль считает оправданным продолжение своей военной кампании. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским информагентствам, сказав: "Мы должны продолжать специальную военную операцию, чтобы защитить себя от подобных инцидентов". В результате ночных атак погибла женщина в жилом здании. Несмотря на то, что ежедневно в Украине растут жертвы среди гражданского населения из-за ударов российских дронов или ракет, Песков охарактеризовал смертельный удар украинцев как "суть киевского режима".

19:27 Баerbock скептически относится к возобновлению переговоров с ПутинымМинистр иностранных дел Анналена Баerbок скептически настроена в отношении возобновления переговоров с президентом России Владимиром Путиным для прекращения почти двухлетней оккупации Украины. Баerbок подчеркнула, что "каждая отдельная инициатива по миру, предложенная международно, встречает 'больше террора, больше страданий и больше смертей' со стороны российской стороны", на встрече со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром в Берлине. Ответ Путина всегда был: "Я хочу продолжать разрушать Украину вместо переговоров". Баerbock предупредила о чрезмерном оптимизме, учитывая, что конфликт в России ведется на нескольких фронтах.

20:11 Киев готовится к самому суровому зимнему сезону со времени начала войны в УкраинеИз-за повреждений в энергетическом секторе украинское правительство ожидает самую суровую зиму со времени начала войны. Премьер-министр Денис Шмыгаль в Киеве заявил, что обеспечение стабильного энергоснабжения в предстоящий отопительный сезон будет вызовом. Он признал, "мы успешно преодолели три отопительных сезона". Но предстоящая зима не будет легче, а может оказаться самой сложной. Украина закупает оборудование для своего энергетического сектора из различных источников по всему миру и работает над восстановлением поврежденных электростанций. Для повышения устойчивости энергетической системы она будет организована более децентрализованно. Шмыгаль также подчеркнул, что "мы также усиливаем автономность критических инфраструктур".

17:23 Путин: Россия должна быть готова отразить военную агрессию со всех направлений

На встрече с участниками стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость готовности России отразить потенциальную военную агрессию со всех направлений. "Россия должна быть готова ко всему. Наши вооруженные силы должны надежно защищать суверенитет и национальные интересы России и отражать любую военную агрессию со всех направлений, в том числе в океане и морских районах", - сказал Путин агентству ТАСС. Он добавил, что "военно-морской флот играет важную роль в выполнении этой задачи".

16:51 Берлин, Париж и Лондон также готовят санкции против ИранаГермания, Франция и Великобритания осуждают поставку иранских баллистических ракет в Россию. В совместном заявлении они заявили, что "это еще один пример военной поддержки Ирана России в ее агрессивной войне против Украины". Иранские ракеты могут потенциально достичь территории Европы, усугубляя страдания украинского населения. Этот процесс представляет собой эскалацию не только для Ирана, но и для России и представляет непосредственную угрозу безопасности Европы. Ранее они предупреждали Иран против таких действий и теперь будут вводить санкции, такие как приостановка двусторонних соглашений по воздушному транспорту. В списке санкций также находится Iran Air. Они также введут санкции против лиц и организаций, вовлеченных в этот процесс. Ранее США обвиняли Иран в поставках оружия России для ее войны в Украине и объявили новые санкции против Тегерана.

16:32 Шойгу исключает переговоры с Украиной без вывода украинских войскСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу исключил переговоры с Украиной без вывода украинских войск с территории России. "Пока они не покинут нашу территорию, естественно, переговоров с ними о переговорах не будет", - сказал Шойгу российскому телевидению. С начала августа украинские войска ведут наступление в российском регионе Курск. Впервые со времени начала конфликта украинские наземные войска продвинулись на территорию России. Операция является частью оборонительной борьбы Украины против российской оккупации, длящейся более двух с половиной лет. Шойгу рассматривает нападение на Курскую область как попытку заставить Россию вести переговоры на условиях Украины и вывести российские войска из Донбасса.

16:04 Теперь призванные - заключенные сообщают о боевом развертыванииДля поддержания постоянного потока солдат tanto Russia как Ukraine призывают заключенных на фронт. Олекса́ндр, который ранее служил их тюремным надзирателем, теперь командует 59-й бригадой. "Они сделают все, чтобы выжить", - говорит он. Мужчины делятся своими ужасающими историями в видео.

15:38 Кремль: у российской армии есть план вытеснить украинские войска из Курской областиУ Кремля есть план вытеснить украинские войска из российского пограничного региона Курск, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Конечно, у военных есть все необходимые планы, но я не думаю, что эти планы можно обсуждать публично", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках вытеснения украинских войск с российской территории. Украинские войска начали масштабное наступление на Курск 6 августа, значительные части которого теперь находятся под их контролем.

15:13 Riga Усиляет Меры Пограничной Безопасности до Конец ГодаЛатинлия продолжит укреплять свою граничную безопасность с соседними Белоруссией до конца года из-за вопросов безопасности. Правительство этого балтийского члена ЕС и НАТО приняло это решение в Риге. Причиной этого является все еще сохраняющееся большое количество попыток незаконного пересечения границы. Расширение особых мер безопасности, которые изначально были запланированы на сентябрь, также учитывает дополнительный риск фактора конфликта России с Украиной, поддерживаемого авторитарным руководством в Минске. С этими новыми мерами пограничная охрана получит дополнительные полномочия в шести районах на востоке балтийского члена ЕС и НАТО.

14:47 Украина Увеличивает Производство Оружия в этом ГодуПо данным официальной статистики правительства Украины, страна почти удвоила производство оружия в первые восемь месяцев 2024 года по сравнению с 2023 годом. "В первом полугодии этого года мы произвели в два раза больше оружия, чем за весь 2023 год", - объявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Киеве. Украина планирует произвести более миллиона дронов к концу года. "Мы продвигаемся вперед. Наше производство дронов растет", - сказал Шмыгаль.

14:23 Военный Аналитик Хвалит "Стратегию" Канцлера ШольцаКанцлер Шольц предлагает вести переговоры о мире с Россией. Эта инициатива встретила значительную критику со стороны некоторых политических кругов. Однако военный аналитик Ральф Тиле поддерживает план канцлера и призывает к срочности. После наступления на Курск Украина может столкнуться с прорывом в своих оборонительных линиях.

13:52 Институт Мировой Экономики в Киле Предупреждает: Бюджет Обороны "Недостаточен"Бюджет обороны Германии считается "недостаточным" в свете угрозы, исходящей от России, согласно исследованиям Института мировой экономики в Киле. "Несмотря на риторику "поворота", разрыв между военными возможностями Германии и России продолжает расширяться", - объясняет институт. Исследователи призывают к постоянному бюджету обороны не менее чем в 100 миллиардов евро. "Россия все больше становится значительной угрозой безопасности для НАТО", - говорит автор исследования Гунтрам Вольфф. "В то же время мы очень медленно продвигаемся в необходимом наращивании сил для сдерживания". В настоящее время немецкое правительство едва ли может заменить оружие, отправляемое на Украину. Запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц даже значительно истощены.

12:25 "Значительное Отличие" между Путиным и ЛавровымУкраина неоднократно просила ЕС и США разрешить использование оружия на территории России. Теперь Нидерланды дали разрешение, в том числе обещанные истребители.

12:59 Россия Заявляет о Захвате Четырех Дополнительных Городов в ДонецкеПо данным российского военного ведомства, четыре дополнительных города в восточной Украине, в Донецкой области, были захвачены. Южная группа захватила Красногоровку и Григоровку, Восточная группа захватила Водяное, а Центральная группа захватила Халициновку, как сообщает Министерство обороны России. Однако эти утверждения не могут быть независимо подтверждены. Украинские военные наблюдатели по крайней мере идентифицировали три из пострадавших городов - все, кроме Григоровки, как занятые. Украина в настоящее время находится под большим давлением на восточном фронте.

12:20 Москва Признает Только Один Переговорный ПартнерВ июне состоялась мирная конференция в Швейцарии без участия России. Теперь канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Но как отвечает Кремль? По словам корреспондента ntv Райнера Мунца, министр иностранных дел Сергей Лавров проявляет дипломатические жесты, но не в сторону Европы.

11:50 Киев: Россия Все Чаще Использует Химическое ОружиеУкраинские официальные лица предупреждают, что российские войска в Украине все чаще используют химическое оружие. Военное командование Украины написало в Facebook, что российские войска использовали боеприпасы, содержащие вредные химические вещества и химические warfare agents, 447 раз в августе и 4035 раз с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Военное командование Украины также заявило, что российские войска доставляют боеприпасы, содержащие запрещенные химические warfare agents, и используют неопознанные химические соединения. Оно также заявило: "Таким образом, Россия грубо нарушает правила ведения войны и пренебрегает нормами и обязательствами в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении".

11:19 Офис Президента в Киеве: Разрешение на Удар по Российским Складам с БоеприпасамиГлава офиса президента Украины подчеркивает требование своей страны к западным союзникам дать разрешение на удар по российским складам с боеприпасами. Андрей Ермак объяснил, что необходимо атаковать ракетные склады в России. "Защита - не эскалация". Речь идет об использовании западного оружия для предотвращения террора, написал Ермак в Telegram. Западные страны колеблются, давая Украине разрешение использовать оружие, которое они предоставили, на территории России, опасаясь быть втянутыми в конфликт.

10:27 Потеря статуса образца для подражания: жена детского омбудсмена Путина вышла замуж за миллиардераРаньше считавшаяся воплощением русской женщины, Мария Лвова-Белова, уполномоченная по правам ребенка в России, была замужем за православным священником с 2003 года. Вместе они говорили о консервативных ценностях, вере и своем опыте воспитания многочисленных детей в пропагандистских СМИ. Однако в неожиданном повороте событий Лвова-Белова была обвичена Международным уголовным судом в 2023 году наряду с главой Кремля Владимиром Путиным в незаконной депортации детей из Украины. Ходили слухи, что ее традиционные ценности, в частности, отношения с мужем-священником, ослабевают. В выходные Лвова-Белова вышла замуж за олигарха Константина Малофеева, с которым у нее давно были романтические отношения. Интересно, что эта связь сохранила некоторое подобие традиции, так как Малофеев является основателем прокрамлевского христианского телеканала "Царьград ТВ" и ярым сторонником монархии и войны России.

09:59 Волна атак из Украины: жертва в МосквеДроновый удар из Украины по Москве привел к гибели женщины, сообщил губернатор региона. Видео показало взрывы в жилых районах. Российские сообщения также заявили, что было перехвачено 144 дрона.

09:32 Начались военно-морские учения: маневры "Океан-2024" российского флотаРоссийский флот начал стратегические маневры под названием "Океан-2024" в различных водоемах по всей стране. Министерство обороны в Москве сообщило, что в учениях примут участие более 400 военных кораблей, в том числе подводные лодки, и более 90 000 военнослужащих из различных флотов до 16 сентября. Учения проходят в Тихом, Арктике, Балтийском и Каспийском морях, а также в Средиземном море, где Россия имеет базу в сирийском портовом городе Тартус.

09:10 Трагедия на нефтепроводе: погибшие в российском ОренбургеДва человека погибли при пожаре на нефтепроводе в российском регионе Оренбург, сообщает агентство ТАСС. Расследование причин инцидента было начато, но точная дата пожара остается неясной. Неподтвержденные сообщения об инциденте уже циркулировали в некоторых российских Telegram-каналах в понедельник.

08:43 Переговоры приостановлены: Шойгу исключает переговоры с УкраинойРоссия не будет вести переговоры с Украиной до тех пор, пока ее войска не покинут российские территории, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, как сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь Кремля Песков также исключил возможность переговоров.

08:14 Возобновлены авиарейсы в московских аэропортахАвиарейсы возобновлены в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково, сообщает российское авиационное управление Росавиация. Временные приостановки были введены из-за украинских дроновых атак в Московской области.

07:43 Шольц устанавливает условия для участия России в мирных переговорахКанцлер Германии Олаф Шольц связывает участие России в возможной мирной конференции по Украине с предварительными условиями. На мероприятии СДП в понедельник вечером он подчеркнул, что необходимая военная поддержка Украины против агрессора России и изучение возможностей выхода из войны должны быть продолжены. Он выступает за проведение еще одной мирной конференции с участием России, при условии, что участвующая сторона не будет одновременно продолжать свои атаки. Путин, как он отметил, выразил желание получить больше украинской территории для мирного разрешения. "Эта ситуация требует ясности, твердости и характера, чтобы обеспечить мир и безопасность в Европе", - подчеркнул канцлер Шольц.

07:18 Обвинение в фашизме в украинской армии: Киев протестуетУкраина была озадачена обвинениями премьер-министра Словакии Роберта Фико в прорусских настроениях в украинской армии. Как сообщает Reuters, он призвал Киев принять меры для искоренения "фашизма" в своих военных. Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором говорится, что "украинские солдаты защищают своих семей, дома и землю, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, отмеченных буквой "З" - символом фашистской эстетики современной России". В заявлении также упоминается, что украинский народ понес "миллионы жертв" в борьбе против нацизма в 20 веке. Обвинение Фико в "фашизме" совпадает с российской пропагандой, часто называющей украинское руководство нацистами. На самом деле, партии крайне правых получили лишь 2,4% голосов на выборах в Украине в 2019 году. Историк Тимоти Сайнэр видит ясные фашистские черты в режиме Путина.

06:56 Корректировка числа жертв в результате дроновой атаки на Москву: обновление губернатораВ результате дроновой атаки Украины на Москву погиб один человек и трое гражданских лиц получили ранения, сообщил губернатор Москвы Андрей Воробьев. Он сообщил эту информацию через Telegram. Сначала он сообщал о гибели ребенка (см. запись в 06:02), но не смог это подтвердить. По его словам, 43 гражданских эвакуированных размещены в временных убежищах.

06:25 Гринпис открывает офис в Киеве для расследования экологических преступлений РоссииГринпис открывает офис в Киеве с целью ускорить проекты реконструкции в Украине и расследовать и задокументировать экологические нарушения, связанные с войной агрессии России, заявляет Гринпис. Они уже сотрудничают с местными экологическими организациями для достижения этой цели. "Наша цель - помочь Украине в экологически чистой реконструкции социальной инфраструктуры с использованием чистой энергии солнца и ветра", - говорит новый руководитель офиса Наталья Хосак. Гринпис часто обращает внимание на экологические повреждения в Украине в результате войны агрессии России. В том числе, организация мониторит ситуацию на российском контролируемом Запорожской АЭС.

06:02 В Москве погиб ребенок в результате удара украинского дронаВ результате удара украинского дрона в Московской области, по сообщениям российских СМИ, погиб ребенок. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об этом в Telegram, заявив, что overnight было перехвачено как минимум 14 украинских дронов в столичном регионе. Один из этих дронов вызвал пожар, который сейчас тушат пожарные. "К сожалению, погиб девятилетний ребенок", - подтвердил Воробьев. Перехват другого дрона в столичном регионе якобы ранил по крайней мере одного человека, когда обломки упали на жилой дом. Мэр Москвы Сергей Собянин изначально сообщал, что 11 дронов были перехвачены возле российской столицы.

05:31 Украина отбила атаку дронов на КиевВоенное управление Киева объявило в Telegram, что украинские подразделения ПВО успешно отразили атаку российских дронов на Киев.

04:36 Обломки дрона упали на энергетическое предприятие в РоссииПо сообщениям российского информационного агентства ТАСС, обломки дрона, сбитого российской ПВО над Тульской областью, якобы попали на энергетическое предприятие. "Повреждений нет", - цитирует ТАСС тульские власти. Операции и поставки ресурсов потребителям остаются без изменений. Ситуация под контролем.

03:29 Украина запустила атаку дронов на МосквуПосле перехвата двух украинских дронов над районом Домодедово в Москве, спасательные службы были направлены на место крушения, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин не упомянул о каких-либо повреждениях или жертвах. Район Домодедово, примерно в 50 километрах к югу от Кремля, является домом для одного из крупнейших аэропортов Москвы.

02:17 В Москве сбит дрон, направлявшийся в городПо сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, российские подразделения ПВО сбили дрон, направлявшийся в Москву. "Предварительные данные свидетельствуют о том, что нет никаких повреждений или жертв там, где упали обломки", - сказал Собянин в Telegram. Украинская сторона не сделала никаких комментариев.

00:12 Зеленский благодарит Швецию за новый пакет помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Швецию за пакет помощи в размере 445 миллионов долларов. "Эта важная помощь, в том числе системы ПВО, противотанковое оружие и средства для удовлетворения неотложных потребностей Украины, укрепит наши обороноспособности", - сказал Зеленский в X. По сообщениям шведских СМИ, пакет также включает запасные части для истребителей Gripen для подготовки к потенциальной будущей поставке этих самолетов.

22:17 Министерство иностранных дел: Россия является "главной угрозой миру" на восточном фланге НАТОПосле инцидентов с российскими дронами в Латвии и Румынии Министерство иностранных дел назвало Россию под руководством Владимира Путина "главной угрозой миру и безопасности". "К сожалению, Россия под руководством Путина в настоящее время является главной угрозой миру и безопасности непосредственно на восточном фланге НАТО", - написало министерство в X. "Это было продемонстрировано особенно инцидентами с дронами в Румынии и Латвии". "Мы сотрудничаем со своими союзниками и стоим с ними плечом к плечу", - добавило министерство, имея в виду дроны. В выходные дни члены НАТО и ЕС Латвия и Румыния каждый сообщили об инциденте с российским дроном на своей территории.

21:42 США не подтверждают поставки ракет от Ирана РоссииПравительство США не может подтвердить сообщения о поставках Россией баллистических ракет от Ирана, заявил Джон Кирби, официальный представитель правительства США по вопросам национальной безопасности.

21:28 Зеленский призывает к быстрому выполнению соглашений о помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал к быстрому выполнению соглашений о помощи с Западом. "Ход войны напрямую зависит от качества логистики поставок и выполнения всех обязательств нашими партнерами", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении. Оружие и оборудование должны прибыть вовремя, чтобы быть эффективными. "То, что нужно в сентябре, должно быть доставлено нашим войскам в сентябре".

20:52 Оппозиционный политик России предупреждает об опасности победы ПутинаВедущий российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза предупреждает Запад об опасности победы президента России Владимира Путина в войне против Украины. "Крайне важно, чтобы Владимир Путин не выиграл войну против Украины", - говорит Кара-Мурза. "Крайне важно, чтобы Владимир Путин не смог выйти из этой войны в Украине с "сохранением лица". Примерно через месяц после своего освобождения в результате обмена пленными Кара-Мурза заявляет, что в западных обществах есть "усталость" от войны. Однако Путина нужно победить. Он добавляет, что если "режим Путина сможет представить исход этой войны как победу для себя и остаться у власти, мы будем говорить о другом конфликте или другой катастрофе через год или 18 месяцев".

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Ситуация в украинском конфликте обострилась, что привело к жертвам в Москве в результате украинских атак дронов. Москва оправдывает свои продолжающиеся военные операции в ответ на эти удары, рассматривая их как угрозу своей безопасности.

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