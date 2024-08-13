Экономические ожидания в Германии упали до самого низкого уровня за два года

Экономические ожидания финансовых экспертов в Германии упали до самого низкого уровня за два года в августе. Индекс Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме упал до 19,2 пункта, как объявил институт во вторник. Это на 22,6 пункта ниже, чем в предыдущем месяце, когда ожидания впервые упали за год. Оценка текущей ситуации также существенно ухудшилась.

"Экономический прогноз для Германии ухудшается", - заявил президент ZEW Ахим Ванбах. Такое сильное падение ожиданий последний раз наблюдалось в июле 2022 года. К этому contribuierten "разочаровывающие данные о бизнесе" из американской экономики, неопределенная денежно-кредитная политика и растущие опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ожидания в отношении экономического развития в еврозоне, США и Китае также существенно упали. "Это особенно влияет на ожидания немецких отраслей, особенно тех, которые ориентированы на экспорт", - объяснил Ванбах. Ожидания для еврозоны составили 17,9 пункта, что на 25,8 пункта ниже, чем в июле.

В предыдущем месяце, когда ожидания впервые упали за год, оценка текущей ситуации улучшилась. Однако на этот раз этого не произошло. Оценка текущей ситуации упала на 8,4 пункта до минус 77,3 пункта.

ZEW опрашивает финансовых экспертов из банков, страховых компаний и финансовых отделов крупных корпораций о их оценках важных международных финансовых данных, таких как показатели инфляции, процентные ставки, фондовые индексы, курсы валют и цены на нефть, чтобы получить представление о будущем экономическом развитии. Индекс ZEW считается важным индикатором будущего экономического развития Германии.

Текущий опрос, проведенный с 5 по 12 августа, включал 152 аналитика и институциональных инвесторов.

Экономический спад в Германии, как показывает индекс ZEW, был особенно сильным в августе, что делает его вторым случаем за менее чем год, когда ожидания упали до таких низких уровней. В течение этого периода также существенно ухудшилась оценка текущей ситуации для Германии.

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