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Экономический рост Великобритании в июле остановился

 and  Wendy Allen
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Экономический рост Великобритании в июле остановился

В экономике Великобритании не было никакого прогресса в течение второго месяца подряд в июле. Согласно данным Управления по национальной статистике (ONS), валовой внутренний продукт (ВВП) остался стабильным, как и в июне. Несмотря на расширение в сфере услуг, отрасли промышленности и строительства показали снижение. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономист Хейли Лоу из Национального института экономических и социальных исследований ожидает роста во второй половине года. Однако этот рост может не быть таким значительным, как в начале года, когда экономика восстанавливалась после легкой рецессии. В первом квартале ВВП вырос на 0.7%.

Премьер-министр Кир Стармер обещал годовой темп роста 2.5% в своей предвыборной кампании. Банк Англии (БоE), который должен пересмотреть процентную ставку 19 сентября, прогнозирует увеличение ВВП примерно на 1.25% в этом году. В начале августа БоE инициировал обращение своей денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку до 5.00%. Участники рынка считают, что центральный банк сохранит свою текущую позицию на следующей неделе и рассмотрит второе снижение ставки только после получения дополнительных данных в ноябре.

Несмотря на расширение в сфере услуг, британская экономика столкнулась со снижением tanto в промышленном, как и в строительном секторах, как сообщалось в июле. Экономист Хейли Лоу, которая сама британка, считает, что экономика может увидеть рост к концу года, хотя и не такой значительный, как в начале.

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