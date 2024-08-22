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Экономическая экспансия в еврозоне ускорилась.

 and  Vladimir Milov
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Экономическая экспансия в еврозоне ускорилась.

Темпы роста экономики еврозоны ускорились в августе, согласно опросу. Индекс менеджеров по закупкам вырос до 51,2 баллов с 50,2 в июле, согласно данным финансовой службы S&P Global, опубликованным в четверг.

Этот индекс, который опрашивает руководителей бизнеса для оценки экономических условий, важен, так как он часто предсказывает состояние экономики. Любое значение выше 50 указывает на рост. Эксперты ожидали незначительного снижения до 50,1 балла, как сообщает новостное агентство Reuters.

Подъем в основном был обусловлен ростом деловой активности в секторе услуг во Франции, отметил Кирус де ла Рубия, главный экономист Гамбургского коммерческого банка, который поддерживает опрос. Индекс сектора услуг во Франции резко вырос почти на 5 баллов до 55,0. Де ла Рубия предполагает, что этот всплеск может быть связан с Олимпийскими играми в Париже, что способствует буму в секторе услуг. Однако неясно, сохранится ли этот импульс в последующие месяцы. Расширение сектора услуг в Германии значительно замедлилось, а спад в производстве в еврозоне продолжается.

Экономика еврозоны сохраняла умеренный темп роста весной. Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,3% во втором квартале по сравнению с первым кварталом. Темп роста оставался на уровне 0,3% с начала года.

Ускорение темпа роста экономики еврозоны в августе, согласно индексу менеджеров по закупкам, оказалось существенно выше ожидаемого незначительного спада. Аналитики будут внимательно следить, сможет ли этот улучшенный темп роста сохраниться в последующие месяцы.

Несмотря на рост в секторе услуг во Франции и умеренный темп роста экономики в целом весной, расширение сектора услуг в Германии замедлилось, а спад в производстве в еврозоне продолжается.

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