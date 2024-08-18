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Экологические протестующие блокируют выход к Амстердаму для океанских лайнеров.

 and  Viktoria Klein
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Эко-активисты преградили путь круизному лайнеру к порту Амстердама.
Эко-активисты преградили путь круизному лайнеру к порту Амстердама.

Экологические протестующие блокируют выход к Амстердаму для океанских лайнеров.

Активисты Экстремизма, приверженцы движения "Rebellion of Extinction", вызвали беспорядки ранним утром в воскресенье, предотвратив вхождение круизного судна в порт Амстердама. Они прикрепились к двум причальным шлюзам в Иджмуйдене, ключевой точке входа для судоходства Северного моря в Амстердам. В результате "Серенада морей", судно, способное вместить тысячу пассажирских кают, не смогло войти в порт. Кроме того, танкер был остановлен.

"Нефть смертельна, остановите круизные суда" было написано на одном из шлюзов, как было показано в прямом эфире Экстремизмом. Организация заявила, что в воскресенье были остановлены два дополнительных круизных судна. Однако представитель порта опроверг это, подтвердив, что оба судна достигли своего назначения.

Этот инцидент стал вторым случаем беспорядков в районе порта Амстердама за короткий промежуток времени. 10 августа около 2000 пассажиров круизного судна, которое было заблокировано, были перевезены в аэропорт Схипхол на автобусах и поездах, как сообщает голландский телеканал NOS.

С 2022 года климатические активисты Экстремизма часто прибегают к блокировкам. Одной из их последних акций было остановка движения на важной трассе А12 в Гааге.

По данным некоммерческой организации Transport and Environment, круизные суда выпустили более восьми миллионов метрических тонн CO2 в европейские воды в 2022 году. Это эквивалентно 50 000 поездок между Парижем и Нью-Йорком на самолете. С другой стороны, согласно Немецкому агентству окружающей среды, авиаперелеты являются наиболее вредным для окружающей среды видом транспорта.

Представитель порта выразил обеспокоенность влиянием этих беспорядков на перевозку грузов и услуг, подчеркнув важность беспрепятственного доступа к дороге для грузов. Несмотря на остановку "Серенады морей", некоторые круизные линии смогли обойти беспорядки и войти в порт через альтернативные маршруты.

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