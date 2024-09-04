- Экологическая активистка Грета Тунберг была задержана в Копенгагене.

В столице Дании, Копенгагене, шведская экологическая активистка Грета Тунберг была задержана во время солидарного митинга в поддержку Палестины. Фотографии из изданий "Политикен" и "Экстра Бладет", а также ролик от организаторов мероприятия в Instagram показали, как 21-летнюю Тунберг выводили из университетского здания правоохранители, при этом она была в палестинском кeffiyeh. Ее соратники выразили поддержку криками: "Ты не одна!"

Полиция Копенгагена подтвердила задержание шести человек, но не уточнила, была ли среди них Тунберг. Задержанным предъявили обвинение в незаконном проникновении, как сообщается на онлайн-форуме X.

Сама Тунберг опубликовала ролики с демонстрации возле административного здания Университета Копенгагена (КУ) в своем Instagram. Она объяснила, что протест был вызван нежеланием университета выполнить требования, в том числе академическую бойкот, включающую прекращение сотрудничества с израильскими университетами, из-за продолжающегося конфликта в Газе.

Группа активистов "Студенты против оккупации" уже давно призывает университет принять такую позицию. Административные и музейные здания университета находятся в центре Копенгагена, недалеко от городской Большой синагоги.

Обретя влияние через социальные сети, Грета Тунберг открыто высказывалась о трудностях палестинского населения в секторе Газа с начала войны в Газе в октябре 2023 года. Ее предыдущие задержания в основном были связаны с протестами против изменения климата. В мае Тунберг также была удалена правоохранителями во время протеста против участия Израиля в конкурсе "Евровидение" на юге Швеции.

В заявлении полиции Копенгагена не было прямо указано, что Грета Тунберг была среди шести человек, арестованных за незаконное проникновение. Несмотря на то, что она была выведена правоохранителями, Тунберг была впоследствии арестована во время солидарного митинга.

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