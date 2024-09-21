Джонсон выразил убеждение, что Трамп понимает тот факт, что республиканцам не хватает голосов для принятия закона о спасении.

Бывший президент открыто призвал республиканцев спровоцировать закрытие правительства, если они не смогут включить спорную политику, направленную на предотвращение участия неграждан в выборах, в законопроект о финансировании правительства.

Джонсон заявил: "Президент Трамп понимает, он осознает важность и, как и я, разочарован, что мы не смогли добиться успеха в первом раунде, но мы вернулись в игру". Он добавил: "Но мы вернулись в игру, у нас есть план Б, мы проводим продуктивные мозговые штурмы, чтобы это произошло. Я уверен, что мы решим это к выходным".

Законопроект SAVE, инициированный республиканцами, был принят Палатой представителей в июле. Он требует официальных документов, подтверждающих гражданство США, для регистрации на федеральных выборах, хотя неграждане уже запрещено голосовать на федеральных выборах. В среду Палата представителей не смогла принять шестимесячный законопроект о финансировании правительства, включающий спорную статью.

Вопрос о том, хочет ли Трамп закрытия правительства из-за этого вопроса, Джонсон ответил: "Слушайте, президент Трамп понимает, почему мы в затруднительном положении. Он за безопасность выборов, как и я. Мы используем все оружие, все тактики, все платформы, чтобы продвигать эту повестку дня".

Джонсон добавил: "Я провел много времени с Трампом".

Финансирование правительства истекает в конце этого месяца.

Вопрос об Acting Director Ronald Rowe USSS, заявившем, что агентство переходит к фазе ответственности в расследовании последней попытки убийства бывшего президента, Джонсон сказал: "Мы надеемся, что это правда. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло".

Джонсон также сказал: "Посмотрим", когда его спросили, верит ли он в способность USSS привлекать к ответственности.

Джонсон заключил: "Я надеюсь, что так. Мы хотим такой же защиты для Дональда Трампа, как и для действующего президента".

Политические споры вокруг безопасности выборов привели к застою в принятии закона о финансировании правительства, так как законопроект SAVE, направленный на предотвращение участия неграждан в выборах, был включен в законопроект. Джонсон выразил поддержку позиции президента Трампа по безопасности выборов, заявив, что они будут использовать все доступные ресурсы для продвижения этой повестки дня.

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