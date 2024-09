Джонсон, спикер, управляет спором о финансировании между Трампом и правительством с узким парламентским большинством.

Правительство столкнулось с крайним сроком закрытия к концу этого месяца, но нет четкого консенсуса по поводу решения. Давление растет, поскольку чувствительные политики хотят выйти на избирательную кампанию до ноябрьских выборов, опасаясь, что закрытие может отрицательно сказаться на их шансах. Стратегия спикера также может повлиять на его удержание позиции лидера после выборов.

Трамп вмешался в спор о финансировании, что потенциально усложняет переговоры. Республиканский кандидат в президенты заявил, что если республиканцы не получат "неоспоримых гарантий" безопасности выборов, они не должны одобрять продление финансирования. Эта позиция связана с продолжающимися усилиями Трампа по подрыву легитимности выборов перед выборами 2024 года.

Если Трамп будет настаивать на своем требовании, это может сделать еще сложнее для Конгресса принять прямое продление финансирования, что широко рассматривается в Капитолии как единственный возможный способ избежать закрытия.

Джонсон, республиканец из Луизианы, выступает за шестимесячный план финансирования, включающий законопроект SAVE Act, спорный республиканский законопроект, требующий доказательства гражданства США для регистрации на федеральных выборах. Однако этот план считается неприемлемым в Сенате и встречает opposition внутри House GOP.

Спикер выразил согласие с Трампом, но у него ограничены варианты и нет места для ошибки с узким большинством в Палате представителей и демократами, контролирующими Сенат.

В прошлую неделю Джонсон отозвал республиканское предложение о финансировании после того, как по крайней мере восемь республиканцев публично выступили против него, что достаточно для отклонения законопроекта в Палате представителей вместе с демократической оппозицией.

"Конгресс имеет серьезные обязанности", - сказал Джонсон журналистам, "в том числе ответственно финансировать правительство и гарантировать справедливые и безопасные выборы. Это то, над чем мы работаем". Он добавил: "Мы продолжим работать над этим. Глава фракции сделает тяжелую работу и построит консенсус. Мы будем работать над этим в выходные".

Попытки Джонсона принять закон о финансировании без поддержки демократов были осуждены лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, демократом от Нью-Йорка.

"Джонсон не продвигается вперед, пытаясь принять пакет финансирования без поддержки демократов", - заявил Шумер. "Нам нужен двупартийный закон, где все сотрудничают, чтобы найти решение. Вы видели хаос в Палате представителей из-за подхода Джонсона, подстрекаемого правым крылом. Он не продвигается ни на шаг".

Бipartisanship может стать еще более редким в свете предстоящих выборов.

Шумер объявил, что Сенат снова проголосует по закону об IVF после его неудачного продвижения в июне из-за широкой оппозиции республиканцев и после объявления Трампа в августе о политике, которую он планирует реализовать в качестве президента, финансирующей лечение IVF. Однако он не уточнил, как эти лечения будут финансироваться.

"Республиканцы не могут претендовать на то, что они про-семья, блокируя защиту IVF", - сказал Шумер. "Американская общественность заслуживает еще одного шанса увидеть, поддерживают ли республиканцы доступ к IVF или нет".

CNN’s Ted Barrett, Lauren Fox, and Aaron Pellish contributed to this report.

Читайте также: