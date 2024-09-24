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Джонсон, спикер, представляет временный бюджетный закон, поощряя законодателей предотвратить остановку правительства.

В воскресном письме своим коллегам- законодателям спикер Палаты представителей Майк Джонсон обрисовал свои стратегии по предотвращению надвигающегося закрытия правительства.

 and  Alex Stellmacher
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На пресс-конференции после встречи Республики Палаты представителей спикер Палаты представителей...
На пресс-конференции после встречи Республики Палаты представителей спикер Палаты представителей Майк Джonson произнес речь.

Джонсон, спикер, представляет временный бюджетный закон, поощряя законодателей предотвратить остановку правительства.

Джонсона стратегия, обозначенная как ограниченное продолжение решения, направлена на поддержание работы правительства до 20 декабря, с выделением $230 миллионов на финансирование Секретной службы.

В своем письме республиканец из Луизианы предложил, чтобы Палата представителей инициировала принятие простого, трехмесячного временного финансирования, чтобы предотвратить прохождение Сенатом законопроекта, полного миллиардами новых расходов и не связанных с этим мер. Законопроект Палаты представителей будет минимальным и простым, включая только абсолютно необходимые продления. Хотя это не является предпочтительным вариантом для всех, Джонсон считает его наиболее практичным в текущей ситуации.

Палата представителей не смогла принять шестимесячный план финансирования ГОП в среду, который включал спорную статью о голосовании неграждан.

Финансирование правительства истекает в конце месяца, и Джонсон выразил в своем письме от воскресенья желание избежатьutdown за несколько недель до выборов.

"Как нам показала история и показывают текущие опросы, закрытие правительства менее чем за 40 дней до значимых выборов было бы актом политической халатности", - сказал он. "До дня выборов я буду продолжать прилагать неуклонные усилия и сосредоточиться исключительно на расширении нашего большинства для 119-го Конгресса".

Эта история развивается и будет обновляться.

Джонсон подчеркнул важность предотвращения закрытия правительства вблизи выборов, ссылаясь на исторические прецеденты и текущие данные опросов, в то время как продолжает продвигать ограниченное временное финансирование в политике. Продолжающаяся политическая дискуссия вокруг финансирования правительства подчеркивает необходимость прагматического решения, чтобы предотвратить shutdown.

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