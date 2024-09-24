Джонсон, спикер, представляет временный бюджетный закон, поощряя законодателей предотвратить остановку правительства.

Джонсона стратегия, обозначенная как ограниченное продолжение решения, направлена на поддержание работы правительства до 20 декабря, с выделением $230 миллионов на финансирование Секретной службы.

В своем письме республиканец из Луизианы предложил, чтобы Палата представителей инициировала принятие простого, трехмесячного временного финансирования, чтобы предотвратить прохождение Сенатом законопроекта, полного миллиардами новых расходов и не связанных с этим мер. Законопроект Палаты представителей будет минимальным и простым, включая только абсолютно необходимые продления. Хотя это не является предпочтительным вариантом для всех, Джонсон считает его наиболее практичным в текущей ситуации.

Палата представителей не смогла принять шестимесячный план финансирования ГОП в среду, который включал спорную статью о голосовании неграждан.

Финансирование правительства истекает в конце месяца, и Джонсон выразил в своем письме от воскресенья желание избежатьutdown за несколько недель до выборов.

"Как нам показала история и показывают текущие опросы, закрытие правительства менее чем за 40 дней до значимых выборов было бы актом политической халатности", - сказал он. "До дня выборов я буду продолжать прилагать неуклонные усилия и сосредоточиться исключительно на расширении нашего большинства для 119-го Конгресса".

Эта история развивается и будет обновляться.

Джонсон подчеркнул важность предотвращения закрытия правительства вблизи выборов, ссылаясь на исторические прецеденты и текущие данные опросов, в то время как продолжает продвигать ограниченное временное финансирование в политике. Продолжающаяся политическая дискуссия вокруг финансирования правительства подчеркивает необходимость прагматического решения, чтобы предотвратить shutdown.

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