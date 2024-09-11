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Джонсон подчеркивает свое согласие с позицией Трампа по связыванию федерального финансирования с законодательством, связанным с безопасностью выборов.

Лидер Хander Мик Джонсон подтвердил свою поддержку бывшему президенту Дональду Трампу в вопросе финансовой помощи правительству после его заявления, согласно которому, если республиканские члены конгресса не получат твердых гарантий в отношении безопасности выборов, им следует отказаться от...

 and  Viktoriya Miller
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Представитель Палаты представителей Майк Джонсон присоединяется к заседанию Республиканцев в Сенате...
Представитель Палаты представителей Майк Джонсон присоединяется к заседанию Республиканцев в Сенате на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 сентября.

Джонсон подчеркивает свое согласие с позицией Трампа по связыванию федерального финансирования с законодательством, связанным с безопасностью выборов.

Я считаю, что президент Трамп и я на одной волне, и это необходимость гарантий безопасности на выборах и финансирование правительства, сказал Джонсон в эфире CNN "Ведущий" во вторник.

Высказывания Трампа последовали после того, как шестимесячный план финансирования правительства от республиканцев преодолел значительное препятствие во вторник, но все еще находится под угрозой срыва перед предстоящим решающим голосованием, назначенным на среду. В законопроект включен Закон о защите американских голосований (SAVE Act), республиканская законодательная инициатива, принятая в июле в отдельности в Палате представителей, требующая документального подтверждения гражданства США для регистрации на федеральных выборах, несмотря на существующий запрет на участие в них неграждан.

Джонсон предложил, чтобы во время дебатов в понедельник вечером Трамп сконцентрировался на обсуждении вопросов и политики, а не на личных нападках, о чем он уже не раз напоминал своим сторонникам.

"Я много общался с президентом Трампом, и всегда советовал ему вести эту гонку на основе политики, истории, а не риторики, и на основе политики, а не личности", - сказал он.

Что касается вице-президента Камалы Харрис, Джонсон прокомментировал: "У нее будет непростая ночь. ... Я не думаю, что она будет сиять, потому что ее послужной список трудно игнорировать".

Джонсон упомянул, что церемония вручения Конгрессом Золотой медали, прошедшая во вторник, в честь 13 американских военнослужащих, погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула во время вывода из Афганистана, была эмоциональным днем для всех участников.

"Я хочу подчеркнуть, что сегодня мы объявили имена тех 13 военнослужащих, которые отдали свои жизни. Их семьи сказали, что это было таким утешением для них. Мы извиняемся перед ними. По сей день Джо Байден и Камала Харрис так и не объявили имена этих военнослужащих. Более того, Джо Байден во время дебатов в июне заявил, что под его руководством не было потеряно ни одного военнослужащего. Видимо, он забыл о них", - сказал Джонсон.

В промежуточном отчете за 2022 год, опубликованном председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Майклом Маккалом, республиканцем из Техаса, Харрис упоминается только дважды в связи с выводом из Афганистана. В то время как новый отчет, опубликованный в понедельник, ссылается на нее более 280 раз. Когда Таппер спросил Джонсона об этих упоминаниях, Джонсон уклонился от ответа.

"Я считаю, что отчет иллюстрирует собственное признание Харрис", - сказал Джонсон. "Недавно она похвасталась, что была последним человеком в комнате с Байденом перед тем, как он принял эти решения. Она привязала себя ко всем этим решениям и является соавтором и совладельцем последствий. Это ее собственное свидетельство".

В контексте финансирования правительства и безопасности выборов Джонсон призывает президента Трампа сосредоточиться на политике во время дебатов, сказав: "Я много общался с президентом Трампом, и всегда советовал ему вести эту гонку на основе политики, истории, а не риторики, и на основе политики, а не личности".

Несмотря на существующий запрет, Закон о защите американских голосований (SAVE Act), республиканская законодательная инициатива, требующая документального подтверждения гражданства США для регистрации на федеральных выборах, была включена в законопроект о финансировании правительства.

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