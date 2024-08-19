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Джон Келли отвергает утверждение Трампа о том, что гражданская честь лучше Медали Почета, подчеркивая: "Это даже близко не подойдет".

Бывший главный Variant Бойца Белого дома и бывший генерал Корпуса морской пехоты Джон Келли опроверг утверждение бывшего president');

 and  Melissa Williams
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Джон Келли отвергает утверждение Трампа о том, что гражданская честь лучше Медали Почета, подчеркивая: "Это даже близко не подойдет".

Президентская медаль свободы вручается "за некоторые достойные дела", или иногда по другим причинам, но она даже не в одном ряду, считает Келли.

"Представьте Нормандию, Иводзиму, Вьетнам или Фаллуджу", - сказал Келли CNN. "Медаль Почета зарабатывается, а не получается, благодаря исключительно храбрым действиям на поле боя под огнем, как правило, молодыми людьми, которые записываются на службу, когда другие этого не делают, чтобы защитить свою страну. Их клятва перед нацией подобна клятве, присяге президента, членов Конгресса, федеральных судей и политических назначенцев, которая включает в себя '... что я буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, иностранных и внутренних; что я буду верно служить ей; что я принимаю эту обязанность свободно, без умолчаний или уклонений; и что я буду добросовестно выполнять свои обязанности...'

Для военнослужащего эта клятва священна, принимается с пониманием того, что один может быть серьезно ранен, захвачен или убит при исполнении своего долга. Ни президент, ни конгрессмен, ни судья, ни политический назначенец - и уж точно не получатель президентской медали - никогда не будут просить отдать жизнь или limb, чтобы защитить Конституцию. Две награды не могут быть сравнены никаким образом. Даже в малейшей степени."

Трамп заявил в четверг, когда говорил об награждении медали свободы республиканского донора Мириам Адельсон, что она "на самом деле, гораздо лучше" медали Почета "потому что все, кто получает congressional medal of honor, это солдаты. Они либо в плохой форме из-за множества огнестрельных ранений, либо мертвы."

В выходные, когда его спросили, хочет ли он уточнить свои комментарии, Трамп сказал местному телевидению Пенсильвании: "Я имел в виду 'лучше' только в том смысле, что я бы предпочел получить ее, потому что те, кто получает congressional medal of honor - которых я наградил многих - часто серьезно ранены или мертвы. Часто мертвы. Они получают ее посмертно. Когда вы получаете президентскую медаль свободы, это обычно за другие достижения, например, за достижение большого успеха в спорте или другой области."

В прошлом октябре Келли подтвердил на CNN, исключительно и на записи, предыдущие сообщения в журнале The Atlantic о том, что Трамп уничижительно отзывался о военнослужащих, описывая Трампа как "человека, который считает, что те, кто защищает свою страну в форме, или ранены в бою, или годы провели в пытках в качестве военнопленных, - 'сосуны', потому что 'в этом ничего нет для них'. Человек, который не хотел, чтобы его видели в присутствии военных ампутантов, потому что 'это не выглядит хорошо для меня'. Человек, который открыто презирал семью погибшего военного - всех семей погибших военных - на телевидении во время кампании 2016 года и ругался, что наши самые драгоценные герои, которые отдали свои жизни в защиту Америки, - 'проигравшие' и не посещают их могилы во Франции."

Трамп оспаривал эти комментарии, сказав на дебатах CNN в июне: "это был fabriкованная цитата."

"Верить, что я бы, перед генералами и другими, сказал 'сосуны' и 'проигравшие' - мы имеем 19 человек, которые сказали, что это никогда не было сказано мною", - сказал Трамп.

И все же отставной генерал-майор и самый длительный главный начальник штаба Трампа Келли настаивает на том, что Трамп сделал эти комментарии.

В контексте обсуждения наград и военной службы политика часто играет роль при принятии решения о том, кто получит признание за свои достижения. Несмотря на заявления Трампа, президентская медаль свободы и медаль Почета служат разным целям и не могут быть приравнены из-за разных жертв и обязанностей, связанных с каждой.

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