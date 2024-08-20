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Джо Байден преодолевает трудности

После того, как Джо Байден принял решение не баллотироваться на второй срок, он занял необычное положение, влияя на sforы своей партии и собственные президентские обязанности. Ему нелегко dieta эту роль.

 and  Viktoriya Miller
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последнакобства, женахо, жейпестингриь чимпостования власть.
последнакобства, женахо, жейпестингриь чимпостования власть.

- Джо Байден преодолевает трудности

Джо Байден крепко обнимает свою дочь Эшли после ее выступления, продлевая объятие на несколько мгновений. Затем 81-летний президент США вытирает слезу платком и направляется к трибуне. На трибуне он кладет руку на сердце, пока тысячи делегатов на Демократическом национальном съезде в Чикаго аплодируют ему. Они скандируют: "Спасибо, Джо" и позже "Мы любим Джо".

Однако именно эта партия ранее требовала, чтобы Байден ушел в отставку из-за возраста и вопросов о его умственной состоятельности. Значительные демократы, которые выступали за уход Байдена, сейчас аплодируют ему за то, что он уступил место следующему поколению в знак величия. Это искажает правду. Байден сопротивлялся давлению партии в течение considerable времени. Напряжение вокруг его ухода было все равно что неуважительное.

На своем съезде в Чикаго партия фокусируется на новом кандидате в президенты Камале Харрис, пытаясь отвлечь внимание от этого. Однако в течение следующих месяцев Байден окажется в необычном и неблагодарном положении - и в кампании, и в Белом доме.

Его (Ограниченная) Роль в Кампании

После мощной речи на съезде Байден берет продолжительный перерыв и отправляется из Чикаго в Калифорнию. В течение оставшейся части недели он не появляется на публике. Продолжительное отсутствие Байдена во время съезда четко передает сообщение. С тех пор, как он выбыл из гонки в июле, Байден появился с Харрис только на одном митинге кампании. На самом деле, он держался в тени.

Кажется, стратегия демократов - минимизировать публичные появления Байдена, чтобы предотвратить дальнейшие неловкие ляпы, которые могли бы отрицательно повлиять на кампанию Харрис. В Чикаго Байден шутливо mentions, что он будет лучшим волонтером в кампании Харрис и ее напарника Тима Волза, которого он когда-либо видел. Однако значительная роль в ее кампании для Байдена не предвидится.

Для Харрис их общее прошлое в офисе создает проблемы в определенных областях, таких как иммиграция. Она также должна наладить свою новую роль как номер один, проведя годы в тени Байдена. В результате она, скорее всего, будет держаться на расстоянии от своего президента в кампании. После бурных недель, предшествовавших уходу Байдена, демократы также хотят продемонстрировать единство. Это и представляет собой появление Байдена в Чикаго, когда он хвалит Харрис как сильную, опытную и несомненно честную и порядочную.

Его Роль как Президента

Байден остается президентом до января, но теперь он считается "ламе duck" - тем, кто достигает конца своего срока и, следовательно, теряет много власти и влияния. "У меня осталось пять месяцев президентства", - говорит Байден в Чикаго. "У меня многое предстоит сделать". И он твердо намерен завершить все это.

Однако это не так просто. Внимание теперь переключается на Харрис и кампанию. Демократы в Конгрессе в основном сосредоточены на удержании своих мест на выборах. Международные партнеры более склонны рассматривать свои взаимодействия с будущим правительством США, а не предпринимать крупные инициативы с исходящим президентом.

Это относится не только к Харрис, но и к республиканскому кандидату в президенты Дональду Трампу, который уже получил посещения от нескольких международных лидеров.

Байден все еще может пытаться сформировать свой политический наследие в оставшиеся месяцы. Он смог войти в Белый дом в третий раз - как самого старого президента США в истории. Может быть, трудности, с которыми он столкнулся, чтобы попасть туда, делают его труднее отказаться от контроля.

Несмотря на усилия партии минимизировать публичные появления Байдена, чтобы избежать потенциальных ляпов, его шутка о том, чтобы служить лучшим волонтером во время кампании Харрис, указывает на желание поддержать ее, хотя и не в значительной роли. Как президент, Байден признает свои оставшиеся пять месяцев на посту, стремясь выполнить свои оставшиеся задачи, несмотря на то, что он теряет влияние как "ламе duck".

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